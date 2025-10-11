Sucesos
Prisión provisional para el asesino confeso de su yerno, Mosso d’Esquadra, en Lleida
Detenido un hombre de 78 años por asesinar a tiros a su yerno, 'mosso d'Esquadra', en Lleida
El juzgado de guardia de Lleida ha acordado prisión provisional, comunicada y sin fianza para el asesino confeso de su yerno, Mosso d’Esquadra, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC).
Los hechos ocurrieron este miércoles cuando el hombre, de 78 años, disparó al menos cuatro tiros a la víctima, de 47 años, en la calle Doctora Castells del barrio de Cappont. Posteriormente, el agresor guardó el arma en una bolsa, cubrió el cuerpo con una sábana y llamó al 112. Asimismo, se entregó a los agentes que se desplazaron al lugar de los hechos.
El juez mantiene la causa abierta por asesinato.
