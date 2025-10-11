Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sucesos

Prisión provisional para el asesino confeso de su yerno, Mosso d’Esquadra, en Lleida

Detenido un hombre de 78 años por asesinar a tiros a su yerno, 'mosso d'Esquadra', en Lleida

Levantamiento del cadáver del 'Mosso d'Esquadra', en Lleida, muerto a tiros por su yerno de 78 años

Levantamiento del cadáver del 'Mosso d'Esquadra', en Lleida, muerto a tiros por su yerno de 78 años / ACN

ACN

ACN

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El juzgado de guardia de Lleida ha acordado prisión provisional, comunicada y sin fianza para el asesino confeso de su yerno, Mosso d’Esquadra, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC).

Los hechos ocurrieron este miércoles cuando el hombre, de 78 años, disparó al menos cuatro tiros a la víctima, de 47 años, en la calle Doctora Castells del barrio de Cappont. Posteriormente, el agresor guardó el arma en una bolsa, cubrió el cuerpo con una sábana y llamó al 112. Asimismo, se entregó a los agentes que se desplazaron al lugar de los hechos.

El juez mantiene la causa abierta por asesinato.

TEMAS

  1. Un total de 265 multirreincidentes son expulsados en Catalunya en el primer semestre: un 48% más que el año pasado
  2. Los alumnos catalanes de sexto de primaria y cuarto de ESO hablan mejor en castellano que en catalán
  3. El juez pidió hace más de un año al Ministerio de Justicia que se expedientara al notario investigado por estafa
  4. Sabadell, Lleida y Girona, las únicas ciudades catalanas no metropolitanas que están listas para multar a los coches contaminantes
  5. Investigado un notario de Barcelona por estafar a ancianos y personas con discapacidad
  6. Paula, una de las víctimas del notario investigado por estafa: 'No me leyó los documentos y he perdido dos casas
  7. Catalunya activa avisos por lluvias e inundaciones durante el fin de semana por el avance de Alice
  8. Catalunya, en aviso por lluvias torrenciales ante la llegada de la dana Alice

Dana Alice en España, en directo: Emergencias envía un aviso ES-Alert a los móviles de Ibiza y Formentera tras intensificarse las lluvias

Dana Alice en España, en directo: Emergencias envía un aviso ES-Alert a los móviles de Ibiza y Formentera tras intensificarse las lluvias

La dana deja inundaciones tras descargar con fuerza en Ibiza y Formentera

La dana deja inundaciones tras descargar con fuerza en Ibiza y Formentera

Vuelve a inundarse Ibiza por las lluvias torrenciales de la dana 'Alice'

Vuelve a inundarse Ibiza por las lluvias torrenciales de la dana 'Alice'

Las entidades de salud mental dicen basta al Govern: "No queremos más parches ni buenas palabras"

Las entidades de salud mental dicen basta al Govern: "No queremos más parches ni buenas palabras"

María Palacios evita pronunciarse ante las últimas polémicas de su marido, Alessandro Lequio

María Palacios evita pronunciarse ante las últimas polémicas de su marido, Alessandro Lequio

Protecció Civil pide precaución en Terres de l’Ebre: "Es necesario evitar desplazamientos y no cruzar rieras"

Protecció Civil pide precaución en Terres de l’Ebre: "Es necesario evitar desplazamientos y no cruzar rieras"

El Movimiento Feminista de Madrid avisa de un "otoño caliente" si no hay avances en la abolición de la prostitución

El Movimiento Feminista de Madrid avisa de un "otoño caliente" si no hay avances en la abolición de la prostitución

La adicción a las pantallas se suma al alcohol y a las drogas en las consultas de Atención Primaria

La adicción a las pantallas se suma al alcohol y a las drogas en las consultas de Atención Primaria