La "broma" con jabón en la Fuente Luminosa de Figueres acaba costando más de 3.000 euros

La reparación de los daños provocados por el acto vandálico en la Fuente Luminosa de Figueres ha tenido un coste superior a los 3.000 euros y la instalación ya vuelve a funcionar, según ha explicado el alcalde, Jordi Masquef, en la red social X.

La noche del 28 al 29 de septiembre, un individuo lanzó jabón en la fuente, provocando una gran acumulación de espuma que obligó a una actuación de urgencia para limpiarla. El alcalde calificó ese episodio de “broma pesada” y lamentó que “estas bromas las acabamos pagando entre todos”.

Según Masquef, los más de 3.000 euros de gasto recaen en el presupuesto municipal y, por tanto, "lo asumimos entre todos los figuerenses y figuerenses". El alcalde ha recordado que "estos actos de incivismo deterioran el espacio público y generan costes económicos que podríamos destinar a mejorar la ciudad".

Además, Masquef ha explicado que en los últimos días la fuente había continuado sin funcionar porque la acción vandálica "de la fiesta de la espuma" no sólo provocó una gran acumulación de espuma, sino que "también rompió uno de los cristales del sistema, lo que ha obligado a detener nuevamente la fuente y llevar a cabo tareas de reparación".