Acomulación de espuma
La "broma" con jabón en la Fuente Luminosa de Figueres acaba costando más de 3.000 euros
El alcalde de Figueres afirma que "actos de incivismo deterioran el espacio público y generan costes económicos que podríamos destinar a mejorar la ciudad"
Los institutos de Figueres, desbordados por la llegada masiva de alumnos: "La gestión es inasumible"
Eva Batlle
La reparación de los daños provocados por el acto vandálico en la Fuente Luminosa de Figueres ha tenido un coste superior a los 3.000 euros y la instalación ya vuelve a funcionar, según ha explicado el alcalde, Jordi Masquef, en la red social X.
La noche del 28 al 29 de septiembre, un individuo lanzó jabón en la fuente, provocando una gran acumulación de espuma que obligó a una actuación de urgencia para limpiarla. El alcalde calificó ese episodio de “broma pesada” y lamentó que “estas bromas las acabamos pagando entre todos”.
Según Masquef, los más de 3.000 euros de gasto recaen en el presupuesto municipal y, por tanto, "lo asumimos entre todos los figuerenses y figuerenses". El alcalde ha recordado que "estos actos de incivismo deterioran el espacio público y generan costes económicos que podríamos destinar a mejorar la ciudad".
Además, Masquef ha explicado que en los últimos días la fuente había continuado sin funcionar porque la acción vandálica "de la fiesta de la espuma" no sólo provocó una gran acumulación de espuma, sino que "también rompió uno de los cristales del sistema, lo que ha obligado a detener nuevamente la fuente y llevar a cabo tareas de reparación".
- Un total de 265 multirreincidentes son expulsados en Catalunya en el primer semestre: un 48% más que el año pasado
- Los alumnos catalanes de sexto de primaria y cuarto de ESO hablan mejor en castellano que en catalán
- El juez pidió hace más de un año al Ministerio de Justicia que se expedientara al notario investigado por estafa
- Sabadell, Lleida y Girona, las únicas ciudades catalanas no metropolitanas que están listas para multar a los coches contaminantes
- Investigado un notario de Barcelona por estafar a ancianos y personas con discapacidad
- Paula, una de las víctimas del notario investigado por estafa: 'No me leyó los documentos y he perdido dos casas
- Catalunya activa avisos por lluvias e inundaciones durante el fin de semana por el avance de Alice
- Catalunya, en aviso por lluvias torrenciales ante la llegada de la dana Alice