Andy anuncia que comienza su carrera en solitario

No han pasado ni 24 horas desde que Andy y Lucas se subieran al escenario del Palacio de Vistalegre de Madrid para despedirse de su público tras más de 20 años haciendo música. El grupo dio por finalizada la gira 'Nuestros últimos acordes' este viernes y ahora ya sabemos que uno de ellos tiene proyectos nuevos entre manos.

La agencia que ahora lleva a Andy ha emitido un comunicado anunciando la nueva carrera de este en solitario con e siguiente titular: "Andy, integrante del icónico dúo 'Andy y Lucas', abandona la formación para emprender carrera en solitario".

Además, ha anunciado que "el single de presentación de su primer álbum como solista verá la luz antes de Navidad, dando el pistoletazo de salida a uno de los proyectos más esperados y prometedores de 2026".

Último concierto

En su último concierto Lucas, a pesar de las especulaciones de mala relación con Andy, se dirigió a él para agradecerle todos los años que ha estado a su lado: "Mi compañero, mi hermano de vida... gracias por cada canción, por cada risa y también por cada momento difícil porque lo hemos tenido".

El cantante recordó ante su público que "hemos crecido juntos, hemos compartido sueños y nos hemos hecho realidad. No hay palabras suficientes para decirte cuánto valoro todo lo que vivimos" y aseguró que "hoy cerramos un ciclo o nunca se sabe, pero lo hacemos con el corazón lleno".

Para sorpresa de todos, los artistas se fundieron en un sentido abrazo y Lucas rompía a llorar y comenzaba a recordar a sus familias: "Gracias a nuestra familia. A nuestra familia, gracias por creer en nosotros incluso cuando nosotros mismos dudamos. Gracias por la paciencia, por esperarnos cuando no estamos, por sostenernos cuando la carga se hacía más pesada y por celebrar cada paso con nosotros".

También se acordó de su padre, a quien denominó su "ídolo" y quien le sigue acompañando: "Su inspiración ha sido una guía constante en este camino" y a su hermano "que partió hace unos meses. Su ausencia duele, duele muchísimo, pero están en cada nota, en cada aplauso, en cada instante de esta noche. Ellos están aquí con nosotros en espíritu y en alma".

"Nula relación' entre Andy y Lucas

En los últimos meses había trascendido la 'nula relación' entre Andy y Lucas. Algo que se desprendía de cuando Lucas tomó la palabra en una intervención y no dejó que su compañero se despidiese de la prensa: "Es un día muy especial para nosotros, estamos los dos súper nostálgicos y queremos daros las gracias por el escaparate que nos habéis brindado durante tantos años. Hemos intentado ser un grupo ejemplo y entended que no es día para hablar".

"No tiene esa disciplina. No vale para hacer eso. Es como si yo intento ser cámara, pues no valgo. No quiero dejarlo por los suelos, pero es que no. Le dije a Andy que iba a ser yo el empresario porque era el más solvente. Puse el dinero y desde entonces lo llevo todo: pago a los músicos, al propio Andy, gestiono el merchandising, hablo con el representante", dijo Lucas en su última entrevista.

Ahora, ya sabemos que Andy emprenderá un nuevo camino en solitario, sin el que ha sido su 'hermano' durante todos estos años. Con ganas y emoción, el artista promete emocionarnos antes de las próximas Navidades, cuando veremos su primer single como solista.