Unas 900 personas asisten en Barcelona a un encuentro para celebrar el catecumenado

Cerca de 900 personas han asistido este sábado en la basílica de la Sagrada Familia de Barcelona a la celebración del 25 aniversario de la instauración del catecumenado en las diócesis con sede en Catalunya.

El objetivo de este acto es hacer cada vez más visible la creciente petición de adultos y niños no bautizados de iniciarse en la vida cristiana y de bautizarse, según ha explicado en un comunicado el gabinete de comunicación de la Iglesia en Catalunya.

El catecumenado es un periodo de formación en la fe cristiana para no bautizados, en especial adultos, a los que se prepara para recibir los sacramentos de la iniciación cristiana (bautismo, confirmación y eucaristía).

Sagrada Familia

Convocado por los obispos de las diócesis con sede en Catalunya y organizado por el Secretariado Interdiocesano de Catequesis (SIC), el encuentro ha consistido en una explicación sobre la basílica de la Sagrada Familia, a cargo de Francesc Figueras, y una celebración de la eucaristía, presidida por el cardenal y arzobispo de Barcelona, Joan Josep Omella.

Han concelebrado la ceremonia Javier Salinas, obispo auxiliar emérito de Valencia; y los obispos de Vic (Romà Casanova), Solsona (Francesc Conesa), Tortosa (Sergi Gordo), Girona (Octavi Vilà), Lleida (Daniel Palau); así como el obispo auxiliar de Barcelona, Javier Vilanova.