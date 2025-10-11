Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

CATALUNYA

Unas 900 personas asisten en Barcelona a un encuentro para celebrar el catecumenado

El catecumenado es un periodo de formación en la fe cristiana para no bautizados, en especial adultos, a los que se prepara para recibir los sacramentos de la iniciación cristiana (bautismo, confirmación y eucaristía)

Archivo - Fachada de la Sagrada Familia, a 19 de septiembre de 2024, en Barcelona (España).

Archivo - Fachada de la Sagrada Familia, a 19 de septiembre de 2024, en Barcelona (España). / David Zorrakino - Europa Press - Archivo

EFE

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Cerca de 900 personas han asistido este sábado en la basílica de la Sagrada Familia de Barcelona a la celebración del 25 aniversario de la instauración del catecumenado en las diócesis con sede en Catalunya.

El objetivo de este acto es hacer cada vez más visible la creciente petición de adultos y niños no bautizados de iniciarse en la vida cristiana y de bautizarse, según ha explicado en un comunicado el gabinete de comunicación de la Iglesia en Catalunya.

El catecumenado es un periodo de formación en la fe cristiana para no bautizados, en especial adultos, a los que se prepara para recibir los sacramentos de la iniciación cristiana (bautismo, confirmación y eucaristía).

Sagrada Familia

Convocado por los obispos de las diócesis con sede en Catalunya y organizado por el Secretariado Interdiocesano de Catequesis (SIC), el encuentro ha consistido en una explicación sobre la basílica de la Sagrada Familia, a cargo de Francesc Figueras, y una celebración de la eucaristía, presidida por el cardenal y arzobispo de Barcelona, Joan Josep Omella.

Noticias relacionadas y más

Han concelebrado la ceremonia Javier Salinas, obispo auxiliar emérito de Valencia; y los obispos de Vic (Romà Casanova), Solsona (Francesc Conesa), Tortosa (Sergi Gordo), Girona (Octavi Vilà), Lleida (Daniel Palau); así como el obispo auxiliar de Barcelona, Javier Vilanova.

TEMAS

  1. Un total de 265 multirreincidentes son expulsados en Catalunya en el primer semestre: un 48% más que el año pasado
  2. Los alumnos catalanes de sexto de primaria y cuarto de ESO hablan mejor en castellano que en catalán
  3. El juez pidió hace más de un año al Ministerio de Justicia que se expedientara al notario investigado por estafa
  4. Sabadell, Lleida y Girona, las únicas ciudades catalanas no metropolitanas que están listas para multar a los coches contaminantes
  5. Investigado un notario de Barcelona por estafar a ancianos y personas con discapacidad
  6. Paula, una de las víctimas del notario investigado por estafa: 'No me leyó los documentos y he perdido dos casas
  7. Catalunya activa avisos por lluvias e inundaciones durante el fin de semana por el avance de Alice
  8. El Gobierno expulsa a 10 extranjeros multirreincidentes cada semana en Catalunya

Esto significa que te dejes la cama sin hacer por las mañanas, según la psicología

Esto significa que te dejes la cama sin hacer por las mañanas, según la psicología

La dana Alice castiga con inundaciones a las islas de Ibiza, Mallorca y Formentera

La dana Alice castiga con inundaciones a las islas de Ibiza, Mallorca y Formentera

Protecció Civil pide precaución en Terres de l’Ebre: "Es necesario evitar desplazamientos y no cruzar rieras"

Protecció Civil pide precaución en Terres de l’Ebre: "Es necesario evitar desplazamientos y no cruzar rieras"

Catalunya se inspira en Laponia y los Alpes para adaptar los Pirineos al cambio climático

Catalunya se inspira en Laponia y los Alpes para adaptar los Pirineos al cambio climático

Unas 900 personas asisten en Barcelona a un encuentro para celebrar el catecumenado

Unas 900 personas asisten en Barcelona a un encuentro para celebrar el catecumenado

La dana deja inundaciones tras descargar con fuerza en Ibiza y Formentera

La dana deja inundaciones tras descargar con fuerza en Ibiza y Formentera

Vuelve a inundarse Ibiza por las lluvias torrenciales de la dana 'Alice'

Vuelve a inundarse Ibiza por las lluvias torrenciales de la dana 'Alice'

Las entidades de salud mental dicen basta al Govern: "No queremos más parches ni buenas palabras"

Las entidades de salud mental dicen basta al Govern: "No queremos más parches ni buenas palabras"