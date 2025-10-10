Radiografía de los testamentos solidarios: 63.000 euros de media y un total de 48 millones al año

Los testamentos solidarios, aún incipientes, aumentan año tras año como una manera de preservar los valores de las personas después de la muerte. La plataforma Haz Testamento Solidario ha celebrado un evento este jueves en el CaixaForum de Barcelona para conseguir que muchas de estas herencias y legados “dejen de ser un punto y final, para ser un punto y aparte”. Bajo el nombre “Tu testamento importa y dice mucho de tí”, el acto ha resaltado el importante papel de la colaboración con oenegés en un escenario de multicrisis global, como la mejor herramienta para ayudar a aquellas causas que mejor reflejen los valores de cada uno.

El evento ha consistido en una mesa redonda, moderada por la periodista Elizabeth López, con la presencia del abogado especialista en Derecho sucesorio Rafael Vallet, los testadores Mercè Alavedra y Jan Willem de Haan, y la coordinadora de la plataforma, Leyre Ayastuy. La sesión informativa se ha realizado con el objetivo de ponerse “manos a la obra con un tema que nos atañe a todos”, ha declarado López.

Después se ha cedido un espacio de reunión para que medios e implicados con la plataforma puedan intercambiar experiencias sobre la relevancia de los testamentos solidarios.

¿Qué es un testamento solidario?

El testamento solidario es la inclusión en el testamento de una o diversas organizaciones sin ánimo de lucro. Puede ser desde una cuantía fija a un bien concreto. Uno de los motivos clave para dejar una herencia de este tipo es que las oenegés no deben pagar impuesto de sucesiones, de manera que todo el legado va destinado a la causa. La plataforma destaca que el verdadero valor de estos testamentos está “en las vidas que transforma”. En palabras de Ayastuy: “¿Acaso la solidaridad es un valor que debe terminar con nosotros?”

Mireia Mayans es la responsable de testamentos solidarios en Médicos Sin Fronteras. Afirma que estos son una parte vital de la financiación de su oenegé –que se financia en un 99% con fondos privados – y permiten la “independencia económica” de la entidad. Según Mayans, este tipo de convocatorias sirven para acercarse a las personas, ofrecer información y acompañar durante el proceso. "Siempre que hablamos con nuestros socios y colaboradores de esta forma de aportar, genera mucho interés pero también muchas dudas”. Para el abogado Rafael Vallet, el testamento es un tema tabú que las personas tienden a evitar porque “se asocia a tener problemas”, aunque para él sencillamente se trata de “ser precavidos”.

No es necesario poseer una gran fortuna para dejar un testamento solidario. En 2024 la donación mediana fue de 8.000 euros y la media de 63.000 euros.

Una decisión en auge

Según datos de la propia organización –fundada hace casi 20 años–, en 2024 las decisiones de testar con fines solidarios se incrementaron un 54%. Este aumento se ha dado gracias al papel de plataformas informativas como Haz Tu Testamento, así como a la promoción por parte de las propias oenegés. Un total de 115 personas realizaron un testamento solidario en Catalunya durante el año 2024, donde casi 13 millones de euros llegaron a proyectos no lucrativos. A escala estatal, esta cifra asciende hasta los 592 testadores y 48 millones de euros.

En Médicos Sin Fronteras, los ingresos obtenidos de herencias y legados son "muy variados y volátiles", porque dependen del tamaño de las herencias recibidas, que suelen ser 70 u 80 al año”, ha declarado Mayans. Aun así, durante los últimos años han notado “una tendencia a la alza” e ingresan una cantidad media de entre 9 y 15 millones de euros procedentes de todo el territorio español.

Seguir aportando tras la muerte

Los motivos que empujan a las personas a testar de forma solidaria son muy diversos y pueden ir desde preferir “una oenegé a la Agencia Tributaria”, como explicó Jan Willem de Haan, hasta la certeza de que tus valores solidarios “van a continuar después de ti tras la muerte”, como dijo Alavedra.

Anna Tutosaus es una de las personas testadoras de la Fundació Josep Carreras contra la leucemia. Perdió a sus padres a los 34 años a causa del cáncer, lo cual constituyó el motor de su lucha “en favor de la vida y de poder ayudar a los demás”. Tutosaus siempre ha tenido clara su intención de dejar su herencia a la beneficencia, porque siempre ha estado “luchando por causas solidarias” y quiere “dejar una huella, por pequeña que sea, que signifique algo para la humanidad”.