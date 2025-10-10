Samanta Villar, presentadora de 'Sobre (vivir) a la crianza': "La maternidad es un chute de vitamina con una cara B"

Criar y educar a los hijos e hijas es apasionante, pero también es uno de los trabajos más difíciles del mundo (si no el más). Hacerlo en compañía facilita el viaje. Ese el objetivo de la periodista Samanta Villar, que estará a los mandos de ‘Sobre (vivir) a la crianza’, el nuevo videopodcast semanal de EL PERIÓDICO que levanta el telón este domingo 12 de octubre. Con la intención de hacer comunidad entre madres y padres, el programa será un punto de reunión para las familias. Madre de dos mellizos de nueve años, Villar promete escuchar y compartir experiencias. Y, sobre todo, no juzgar a nadie, con independencia de sus valores y su estilo de crianza.

-¿Qué nos vamos a encontrar en el videopodcast?

-El día a día de las familias. Hablaremos de todo, con libertad y sin tabús. Lo importante es no juzgar a ningún modelo de crianza y maternidad. Es un momento de compartir, de escuchar, de reír, de aprender de otras experiencias y sentirnos acompañadas. En la crianza cunde la incertidumbre porque hay mucha soledad. A veces piensas que eres el único al que le pasan determinadas cosas, y somos millones.

-¿Por qué en lugar de apoyarnos nos dedicamos a criticar a la mamá que no educa como nosotras?

-Porque lo que nos han enseñado desde pequeñitas es a juzgar y a decir que esto es correcto y esto no. Necesitamos entender que hay muchas maneras correctas de hacer las cosas, casi ninguna es incorrecta. Manteniendo, claro, unos básicos en la crianza, como estar presente, querer, respetar, acompañar y dar autonomía. Lo demás es adyacente. Tenemos que aprender a no juzgar y entender que hay muchas maneras de hacer bien las cosas y criar.

-¿Dónde vas a poner el foco, en la primera infancia o en la adolescencia?

-Queremos un público universal, pero nos centraremos en la pubertad y adolescencia. Si solo abarcamos los primeros años, habrá familias que ya lo hayan pasado.

-¿El videopodcast incluirá entrevistas con especialistas?

-Somos periodistas. Vamos a hacer periodismo e iremos a los contenidos. Queremos, efectivamente, que los especialistas nos expliquen los temas desde todos los puntos de vista, desde psicólogas y antropólogas a neurocientíficos. También queremos que estén ahí las mamás y los papás. Vamos a tener interacción en redes sociales con nuestra comunidad de seguidores. Queremos responder a las preguntas que tiene la gente en casa.

-¿Qué es lo más bonito de la maternidad?

-Es maravillosa en muchos momentos. El amor por mis hijos es el único que me haría dar mi propia vida y no me lo pensaría ni un segundo. Hay cantidad de momentos de ilusión, vuelves a jugar como una niña pequeña, sientes fascinación por ver cómo aprenden, crecen y ganan autonomía. Estás sembrando y ellos florecen. Ves su amor y su alegría, eso es un chute de vitamina, un regalazo si lo sabes aprovechar. Pero también hay una cara B que salta a los 10 segundos. Disfrutas un momento maravilloso y, en nada, tienes una bronca. Es una ciclotimia constante. No pasa nada, se asume.

-En la primera infancia, ¿cuáles son los momentos más difíciles?

-Que tu hijo llore y no sepas qué le pasa. Y también no dormir. Eso genera estrés y agotamiento. Es un 'shock' porque tu vida se modifica radicalmente. Algunas madres y padres hablan, incluso, de pérdida de identidad. Los bebés carecen de autonomía, lógicamente. Son tan dependientes que absorben todas las facetas de tu vida. No das con la tecla adecuada, no sabes qué le pasa. Es una etapa de cansancio físico y mental. Cuando empiezan a hablar y se expresan, cuando empiezan a dormir (y tú también) es maravilloso.

-Con 10 y 11 años se cambia de pantalla con el camino a la preadolescencia, otro ‘hit’.

-Desde luego. El otro día me compré un libro sobre pubertad recomendado para leer con los hijos. En las primeras páginas me encuentro con la explicación de qué es una eyaculación y, por primera vez en mi vida, pensé si no era demasiado pronto. Me sorprendo a mí misma porque yo en casa hablo de todo con mis hijos.

-La educación sexual empieza desde los cero años.

-Por supuesto. Nosotros charlamos de sexualidad, pero cuando ha surgido el tema, no porque yo lo induzco. Cuando veo oportunidad, hablamos de los genitales y las sensaciones que tienes cuando te tocas. También de abusos infantiles y de cómo cuando alguien te hace algo y te dice que es un secreto tienes que venir a mamá rápidamente a contarlo. No tengo tabús, también hemos tocado el tema de los tratamientos de fecundidad y la reproducción humana. Pero en esta ocasión he dicho "¿ya? ¿No será muy pronto?". Pienso que a lo mejor pueden esperar a los 11 años. Fíjate qué incertidumbre, no me reconozco a mí misma.

-¿Somos la generación de madres y padres mejor preparados de la historia?

-Somos la generación que ha tomado conciencia de los derechos de los niños y las niñas. No digo que nuestras madres no se preocuparan, pero nosotras y nosotros tenemos claro que los menores merecen ser escuchados y respetados. Son sujetos de derechos. A veces nos pasamos, por eso es tan importante poner límites y tomar decisiones contrarias a los deseos del niño. Pero hay un cambio de paradigma. Entendemos qué es una actitud violenta, entendemos que los gritos no son la manera de educar. Aunque en el día a día todos podemos pegar de vez en cuando un grito y perder los nervios. Pero como sociedad, hemos llegado al consenso de que la violencia no llega a ningún lado.

-La sobreprotección es un problema enorme. Hacemos todo con tal de que el niño no sufra y sea feliz.

-Hay que diferenciar entre ser feliz y darle todo a un niño. Los niños tienen que entender que hay cosas que les apetecen, pero no son convenientes. Nosotros somos los adultos y tenemos más experiencia. Nos podemos equivocar, pero tomamos decisiones pensando en el bien del niño. Te tengo que dejar que te pelees con un amiguito del cole y que aprendas a superarlo, te tengo que dejar que te aburras para que sepas gestionarlo y desarrolles habilidades. Si te lo doy todo hecho, te genero satisfacción a corto plazo, pero a medio y largo estoy estancando tu desarrollo, y eso no es hacerte feliz. Te tienes que enfrentar a dificultades. Yo estoy presente y te veo, pero dos pasos atrás.

-Qué importante estar presente y qué difícil. ¿Existe la conciliación?

-Por un lado sí. Mis hijos, que tienen 9 años, salen de las extraescolares a las seis y media de la tarde y yo llego a casa a las siete. No está tan mal. Pero es verdad que no puedes estar con tu hijo más horas que las que te permite el trabajo. Eso es un problema. O bien eliges trabajar y pasar menos horas con el niño u optas por una reducción de sueldo y jornada para pasar más tiempo con él. Creo que a partir de la edad de mis hijos no es tan dramático, pero es muy bestia que, siendo más pequeños, no les veas hasta la siete de la tarde. El vínculo se genera estando. Los horarios laborales merecen una revisión.

