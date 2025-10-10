Educación y familia
Samanta Villar estrena en EL PERIÓDICO el videopódcast 'Sobre (vivir) a la crianza'
La periodista se pone al frente de un nuevo espacio semanal sobre los retos y contradicciones de criar a los hijos, con voz crítica y mirada empática
Samanta Villar, presentadora de 'Sobre (vivir) a la crianza': "La maternidad es un chute de vitamina con una cara B"
En el marco del compromiso con las personas y la educación, EL PERIÓDICO estrena este domingo el videopódcast 'Sobre (vivir) a la crianza', un nuevo proyecto conducido por Samanta Villar que abordará, semana a semana, los grandes desafíos de la maternidad y la paternidad contemporáneas. En cada episodio, Villar introducirá un tema y moderará una conversación con expertos, madres y padres que aportan su experiencia directa. El objetivo: abrir un espacio de reflexión realista, diverso y sin edulcorar sobre lo que significa criar hoy.
"Cuando criamos a nuestros hijos, hay una pregunta que nos acompaña casi a diario: ¿Lo estaré haciendo bien? Esa duda se cuela en los momentos de cansancio, en las noches sin dormir, en las decisiones que parecen pequeñas pero que sentimos más grandes. Y no importa si somos madres, padres o cuidadores: en el fondo, todos compartimos esa incertidumbre. La crianza no viene con un manual. Nadie nos da respuestas cerradas ni recetas mágicas, y eso a veces nos genera inseguridad, miedo o culpa. Pero también es cierto que, en medio de esas dudas, descubrimos la fuerza del amor y la capacidad de aprender junto a nuestros hijos", comenta Villar sobre la filosofía del proyecto.
"La crianza no viene con un manual. Nadie nos da respuestas cerradas ni recetas mágicas"
Samanta Villar es conocida por su periodismo comprometido y su franqueza. Sus declaraciones sobre la maternidad cuando tuvo a sus hijos ayudaron a miles de mujeres a empezar a hablar públicamente de los aspectos más duros de ser madre. Se convirtió así en una voz de referencia para muchas mujeres —y, cada vez más, hombres— que buscan hablar sin tabús sobre los aspectos menos visibles de la crianza.
En palabras de la propia periodista, el proyecto nace de la necesidad de "poner el foco sobre los temas que afectan a nuestros niños, tanto desde la óptica social como desde la más íntima". Villar propone así un espacio de conversación sobre infancia, educación, servicios sociales, maternidad, paternidad y corresponsabilidad, siempre con sentido crítico y con la voluntad de dar voz a las familias que luchan cada día ante las dificultades de criar.
Temas que nos interpelan a todos
Los primeros episodios abordarán cuestiones tan universales como 'La crianza: ¿lo estoy haciendo bien?', '¿Qué pasa con la corresponsabilidad?', 'El aburrimiento y las extraescolares' o 'Miedo a la adolescencia'.
A lo largo de la primera temporada, compuesta por trece capítulos, el pódcast también tratará temas como los abuelos y los apoyos externos, el uso de pantallas, las altas capacidades y necesidades educativas especiales, el bullying, la alimentación o los divorcios.
Un proyecto de EL PERIÓDICO y Pi Studio
“Sobre (vivir) a la crianza” es un proyecto de EL PERIÓDICO en colaboración con Pi Studio, producido y dirigido por Samanta Villar, con guion y producción de Sergi Pons y producción ejecutiva de Adriano Morán.
Con este estreno, EL PERIÓDICO amplía su apuesta por los formatos audiovisuales, sumándose a pódcast como Mamarazzis, El pódcast de El Periódico, Libros y cosas o Mas Barcelona, y por los contenidos que conectan con las realidades cotidianas de las familias, mientras Samanta Villar abre un nuevo espacio para hablar —sin miedo ni idealizaciones— de lo que implica, en palabras suyas, “sobrevivir y vivir a la crianza”.
Dónde ver y escuchar 'Sobre (vivir) a la crianza'
Podrás escuchar 'Sobre (vivir) a la crianza' cada domingo en las principales plataformas de pódcast: Spotify, Ivoox, Apple Podcast, Podimo, Amazon music y Youtube.
