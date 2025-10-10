Primera plana de la edición impresa
La portada de EL PERIÓDICO del 11 de octubre de 2025
Esta es la portada de EL PERIÓDICO DE CATALUNYA correspondiente al 11 de octubre de 2025.
La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge también todos los números de EL PERIÓDICO editados desde su nacimiento, el 26 de octubre de 1978. El rotativo se publica en doble versión, castellano y catalán, desde el 28 de octubre de 1997, una apuesta editorial en la que fue pionero. El diario fue también el primer medio de España con presencia en internet, con un servicio digital que puso en marcha el 7 de noviembre de 1994.
- Un total de 265 multirreincidentes son expulsados en Catalunya en el primer semestre: un 48% más que el año pasado
- Los alumnos catalanes de sexto de primaria y cuarto de ESO hablan mejor en castellano que en catalán
- El juez pidió hace más de un año al Ministerio de Justicia que se expedientara al notario investigado por estafa
- Sabadell, Lleida y Girona, las únicas ciudades catalanas no metropolitanas que están listas para multar a los coches contaminantes
- Investigado un notario de Barcelona por estafar a ancianos y personas con discapacidad
- Paula, una de las víctimas del notario investigado por estafa: 'No me leyó los documentos y he perdido dos casas
- El negocio de la compraventa de palés de productos devueltos de Amazon: 'El camión que llega hoy está vendido mañana
- ¿Dónde es fiesta el 13 de octubre? Estas cinco comunidades trasladan el día libre al lunes