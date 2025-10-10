Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Medio ambiente

El Mar Menor recibe 1.800 litros por segundo de agua dulce y arrastres por la dana Alice

La comarca del Campo de Cartagena continúa en alerta roja por lluvias

Así llega el agua de las lluvias hasta el Mar Menor en Los Alcázares

Así llega el agua de las lluvias hasta el Mar Menor en Los Alcázares / Iván Urquízar

Javier Ayala

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La dana Alice que ha puesto en aviso rojo este viernes a Mazarrón y a la comarca del Campo de Cartagena ha dejado 34,8 litros en una hora en la rambla de Benipila, en el término municipal cartagenero, además de haber provocado la entrada de 1.800 litros por segundo de agua dulce y arrastres al Mar Menor.

Así lo ha puesto de manifiesto este viernes el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, quien en declaraciones a la televisión autonómica recogidas por EFE ha expresado su preocupación por la posible afectación a la laguna salada de las intensas lluvias. No obstante, "habrá que hacer una valoración cuando finalice el episodio", ha advertido.

La lluvia está descargando con intensidad en el litoral sur, en las zonas de Cabo de Palos, La Manga y Cartagena, que son los lugares más afectados hasta el momento por la persistencia de las precipitaciones en las últimas horas, según ha informado el delegado territorial de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Juan Esteban Palenzuela.

Las lluvias se están generalizando hacia el Mar Menor y se observa la formación de tormentas en el mar que afectarán a toda esa zona y la ciudad de Cartagena.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Un total de 265 multirreincidentes son expulsados en Catalunya en el primer semestre: un 48% más que el año pasado
  2. Los alumnos catalanes de sexto de primaria y cuarto de ESO hablan mejor en castellano que en catalán
  3. El juez pidió hace más de un año al Ministerio de Justicia que se expedientara al notario investigado por estafa
  4. Sabadell, Lleida y Girona, las únicas ciudades catalanas no metropolitanas que están listas para multar a los coches contaminantes
  5. Investigado un notario de Barcelona por estafar a ancianos y personas con discapacidad
  6. Paula, una de las víctimas del notario investigado por estafa: 'No me leyó los documentos y he perdido dos casas
  7. El negocio de la compraventa de palés de productos devueltos de Amazon: 'El camión que llega hoy está vendido mañana
  8. ¿Dónde es fiesta el 13 de octubre? Estas cinco comunidades trasladan el día libre al lunes

Detenidos dos jóvenes en Tàrrega (Lleida) por cuatro robos con violencia a ancianos

Detenidos dos jóvenes en Tàrrega (Lleida) por cuatro robos con violencia a ancianos

El miedo a la soledad: lo que no nos atrevemos a reconocer en voz alta

El miedo a la soledad: lo que no nos atrevemos a reconocer en voz alta

Desalojan a un centenar de vecinos en Cartagena: "El agua ha entrado en toda la casa"

Desalojan a un centenar de vecinos en Cartagena: "El agua ha entrado en toda la casa"

El Mar Menor recibe 1.800 litros por segundo de agua dulce y arrastres por la dana Alice

El Mar Menor recibe 1.800 litros por segundo de agua dulce y arrastres por la dana Alice

Nuevas pistas avalan que los animales y hasta los árboles tendrían alguna forma de consciencia

Nuevas pistas avalan que los animales y hasta los árboles tendrían alguna forma de consciencia

Tormentas en la Comunitat Valenciana: lo peor está en el mar

Tormentas en la Comunitat Valenciana: lo peor está en el mar

Camperización 4.0: cuando la furgoneta se convierte en casa y oficina

Camperización 4.0: cuando la furgoneta se convierte en casa y oficina

Justicia ordena abrir un expediente disciplinario al notario investigado por estafar a ancianos

Justicia ordena abrir un expediente disciplinario al notario investigado por estafar a ancianos