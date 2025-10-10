Llagostera desahucia a los ocupas implicados en un tiroteo que en septiembre registró un herido grave y dos detenidos

El Ayuntamiento de Llagostera (Gironès) ha desalojado a los ocupantes responsables del tiroteo ocurrido el pasado 22 de septiembre, que terminó con dos detenidos y una persona herida que tuvo que ser ingresada en el Hospital Trueta. Aunque el desalojo se realizó el jueves, desde el ayuntamiento se ha comunicado este viernes "por seguridad", según ha señalado el alcalde de la población, Narcís Llinàs, quien también ha pedido al Gobierno central "un cambio de leyes" para gestionar directamente "este problema". "Desde el primer día hemos trabajado por la seguridad de nuestro pueblo y queremos seguir haciéndolo así", ha mantenido el alcalde, quien también ha informado de que se han instalado puertas blindadas en los pisos y alarmas para evitar futuras ocupaciones.

Durante el suceso, se realizaron al menos tres disparos y una persona resultó gravemente herida. Los hechos ocurrieron alrededor de las 19.30 horas y, en un primer momento, los Mossos retuvieron a cinco personas. Finalmente, solo dos de ellas fueron arrestadas, acusadas de tentativa de homicidio, y quedaron en libertad tras declarar. La policía catalana investiga las relaciones entre los protagonistas de los hechos y los motivos del tiroteo.

Protesta

El suceso llevó al alcalde a convocar una Junta de Seguridad Local de emergencia, donde se acordó reforzar la presencia de los Mossos d’Esquadra "el tiempo que sea necesario". Por otra parte, Llinàs calificó el incidente como "puntual".

Al día siguiente del tiroteo, vecinos de Llagostera salieron a la calle para expresar su rechazo. Convocada a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería, la concentración se realizó en la plaza de Catalunya y reunió a unos 300 vecinos. Algunos manifestantes portaban pancartas con mensajes como "Ya basta", "En Llagostera tenemos miedo", "Delincuencia no" o "Queremos volver a caminar tranquilos por la calle".

Durante la concentración también se leyó un manifiesto denunciando la situación y reclamando soluciones: "Llagostera siempre ha sido un lugar tranquilo, pero poco a poco esto ha ido empeorando y ayer fue la gota que colmó nuestra paciencia".