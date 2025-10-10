El Ministerio de Justicia ordena abrir un expediente disciplinario al notario investigado por estafar a ancianos

La Dirección General de Seguridad Jurídica, órgano dependiente del Ministerio de Justicia, ha ordenado al Col.legi Notarial de Catalunya que abra un expediente disciplinario al notario de Barcelona Sergio González Delgado, que está siendo investigado por un juez por presuntamente estafar a ancianos y a personas con discapacidad o con minusvalía, según ha explicado a EL PERIÓDICO fuentes ministeriales.

El objetivo, según las mismas fuentes oficiales, es "comprobar la corrección" de su función notarial y depurar su "eventual responsabilidad" por haber autorizado de "manera continua escrituras de opción de compra" sin supuestamente adoptar "las cautelas pertinentes" y, sobre todo, si los otorgantes se "encontraban en situación de vulnerabilidad", como son la mayoría de la veintena de víctimas. Según los Mossos, los afectados creían que firmaban unos préstamos cuando lo que realmente hacían era rubricar una opción de compra de su vivienda a un precio muy inferior al del mercado que llegaba incluso a la mitad de su valor. Además, los prestamistas podía vender la residencia y los perjudicados perdían la propiedad. El notario, según su testimonio, no les leía las escrituras y solo se las ponían delante para firmar.

Según el Ministerio de Justicia, el no adoptar las cautelas sobre las personas que firmaban las escrituras de esas opciones de compra puede "suponer una omisión del deber de control de legalidad del instrumento público y de asesoramiento imparcial que compete al notario en el ejercicio de su profesión". Esta actuación, según la legislación vigente y el Reglamento Notarial, de una falta grave o muy grave.

El Reglamento Notarial sanciona a los notarios que no cumplan "las reglas esenciales" de su función, siempre que se deriven de perjuicios graves para los clientes.

Este reglamento, que regula la profesión de notario, sanciona "la autorización o intervención de documentos contrarios a lo dispuesto en las leyes", así como la vulneración de "sus formas y reglas esenciales, siempre que se deriven de perjuicios graves para clientes", terceras personas o para la propia administración. Este reglamento también considera una falta grave "las conductas que impidan prestar con imparcialidad, dedicación y objetividad las obligaciones de asistencia, asesoramiento y control de legalidad" atribuida a los notarios o "que pongan en peligro los deberes de honradez e independencia necesarios para el ejercicio público de su función".

Las cámaras en el despacho

El "elevado" número de cheques usados como medio de pago en las operaciones vinculadas a las opciones de compra investigadas (varios de ellos iban a parar directamente a los intermediarios), ha comportado que la Dirección General de Seguridad Jurídica comunique los hechos a la Secretaria de la Comisión de Prevencióno de Blanqueo de Capitales. Además, se ha informado a la Agencia Española de Protección de Datos que el notario Sergio González, como el mismo admitió a este diario, tuviera cámaras en su despacho y grabara los actos en los que se firmaron las de escrituras (el notario precisó que lo hacía bajo autorización previa de los comparecientes). "Dichas grabaciones no están previstas en la normativa notarial, por lo que deben entenderse prohibidas", recuerda.

La decisión de la dirección general se ha producido tras después que el Col.legi Notarial de Catalunya les remitiera, tal y como le solicitaron en su día, una información reservado sobre la actuación del notario Sergio González (que negó a este diario las irregularidades). A propuesta de la Fiscalía de Barcelona, el Juzgado de instrucción número 32 de Barcelona, que investiga la presunta estafa, requirió en marzo de 2024 a la dirección general la incoación de un expediente disciplinario al notario, una acción que solo puede llevar a cabo el colegio de notarios catalán. La Abogacía del Estado, sin embargo, consideró entonces no era posible suspender al notario (facultad que tiene el Ministerio) de forma automática por la sola apertura de un proceso penal, por lo que la dirección general pidió al colegio notarial una información reservada, cuyo informe ha recibido ahora y ha propiciado que se ordene la incoación del expediente disciplinario.