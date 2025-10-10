DANA Alice en España, en directo | Última hora de la alerta roja en Murcia y Valencia y las lluvias en Catalunya

La irrupción de Alice, la primera gran dana del otoño que se forma en España, ya ha puesto sobre alerta a gran parte del litoral y prelitoral mediterráneo entre este jueves y el próximo lunes. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado decenas de avisos de nivel amarillo y naranja por lluvias y tormentas desde el litoral de Barcelona hasta el de Almería, destacando sobre todo el impacto de estos fenómenos en la Comunitat Valenciana, Murcia, Ibiza y Formentera. El Servei Meteorològic de Catalunya, por su parte, también ha activado varios avisos de nivel amarillo por intensidad de lluvias en el litoral y prelitoral ante el riesgo de fuertes chubascos que podrían derivar en inundaciones.

EL PERIÓDICO abre un hilo directo con la última hora del tiempo, la evolución de la dana Alice, el impacto de las lluvias torrenciales y el riesgo inundaciones en distintos puntos de España.

La dana Alice dejará hoy precipitaciones, más significativas en Valencia y Murcia La dana Alice continuará este viernes dejando una situación de inestabilidad en el este y sureste peninsular y en las islas Baleares, con precipitaciones y tormentas fuertes en varios puntos del país y acumulados significativos en el sur de la Comunidad Valenciana y en el este de Murcia. Según la Agencia Estatal de Meteorología, los cielos nubosos se extenderán al centro y al resto de la mitad sur peninsular, con precipitaciones y tormentas en Ceuta, Melilla y en el sur de Andalucía, y sin descartarse en otras regiones del centro-sur. La predicción contempla asimismo cielos nubosos en el norte peninsular, con posibilidad de alguna lluvia débil en el Cantábrico oriental y poco nuboso en el resto, mientras que en las Canarias se registrarán cielos nubosos en el norte de las islas y poco nuboso al sur.e no se descartan chubascos ocasionales por la tarde. Cielos muy nubosos en el resto.

Aviso amarillo por lluvia y tormenta este viernes en toda Andalucía, salvo en Huelva y Jaén, por acumulados de 20 l/m2 La comunidad andaluza vuelve a estar bajo la influencia de la lluvia y las tormentas, con avisos de nivel amarillo activos este viernes en toda la región, a excepción de las provincias de Huelva y Jaén. En algunas zonas, las precipitaciones podrían alcanzar hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora. Según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en su página web, consultada por Europa Press, estas alertas estarán vigentes desde las 12,00 horas hasta la medianoche en el levante almeriense, donde se espera la mayor intensidad de lluvia. Además, se han activado estos mismo avisos entre las 12,00 y las 22,00 horas en diversas comarcas de la región como Grazalema (Cádiz), la Subbética (Córdoba), la Cuenca del Genil, Nevada y Alpujarras (Granada), Antequera y Ronda (Málaga), así como en la Sierra Sur de Sevilla. En estas zonas, las precipitaciones podrían acumular hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora.

-San Javier (Murcia) suspende todas las actividades municipales con motivo de la alerta roja de este viernes El Ayuntamiento de San Javier ha decretado el Plan frente a Emergencias en la localidad y ha movilizado a todos los servicios para intervenir ante posibles incidencias desde este jueves, según ha anunciado el alcalde José Miguel Luengo, que ha avanzado de la suspensión este viernes de las clases en todos los centros educativos del municipio y centros de personas mayores, tal y como ha decretado el Gobierno regional. Asimismo, ha anunciado el cierre de todas las dependencias municipales y actividades dependientes del Ayuntamiento, como polideportivo y biblioteca, entre otros, con motivo de la alerta roja por lluvias intensas activada por la Aemet, de 10.00 a 23.59 horas de este viernes. Con este motivo se aplaza la inauguración y celebración del Oktoberfest al siguiente fin de de semana, del 17 al 19 de octubre, mientras que la representación de 'Poncia', protagonizada por Lolita Flores, se pospone al 2 de noviembre, a las 19.00 horas, en el Teatro de Invierno.

Los colegios de Ibiza y Formentera reabren este viernes y el aviso por lluvias y tormentas pasa a amarillo Los colegios de Ibiza y Formentera retomarán su actividad este viernes, después de suspender las clases este jueves por el paso de la dana Alice que ha provocado lluvias y tormenta eléctrica en las islas. La Dirección General de Emergencias e Interior del Govern ha considerado que se dan las circunstancias para regresar a los centros educativos en condiciones de seguridad, según ha trasladado el Consell de Ibiza en sus redes sociales. Desde la institución insular se ha remarcado que la dana Alice no ha pasado y que es necesario estar alerta y seguir los consejos de las autoridades. Igualmente, se mantiene activado el índice de gravedad 1 (IG-1) del Pla Meteobal por lluvias y tormentas. El aviso de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) es ya amarillo y de momento se alargará hasta el viernes.

La Generalitat de Valencia suspende por alerta meteorológica los actos de las Fiestas de la Hispanidad La Generalitat ha suspendido las actividades de la primera edición de las Fiestas de la Hispanidad programadas en Valencia, Castellón, Alicante y Elche ante el nivel de alertas roja y naranja activado por lluvias y tormentas en la Comunitat Valenciana, informa el Gobierno valenciano. Se ha tomado esta decisión "siguiendo las recomendaciones que se establecen ante la activación de alerta por lluvias de nivel rojo y naranja y no pudiendo asegurar la celebración de las fiestas con normalidad y sin riesgo para los asistentes por causa de la situación climatológica". Las actividades han quedado suspendidas de común acuerdo con los ayuntamientos de las ciudades citadas y las actividades se reprogramarán en una nueva fecha.

Consum cierra mañana sus supermercados en Alicante y Murcia por la alerta roja por lluvias La cooperativa valenciana Consum ha decidido, ante la alerta roja meteorológica por riesgo de inundaciones por fuertes lluvias que entra en vigor a partir de las 10 horas de este viernes en zonas de Alicante y Murcia, cerrar sus supermercados en esas áreas durante la jornada de mañana. El cierre afectará a un total de 59 tiendas y, ddemás, el servicio de tienda telemática u online también queda suspendido en las zonas afectadas, según fuentes de la cooperativa. Este cierre está previsto hasta que pase el estado de alerta roja y se estima que 1.760 trabajadores en total de las zonas afectadas permanecerán en sus casas durante el cierre de mañana.

La selección busca alternativas por si no puede viajar el viernes a Elche La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) busca alternativas, que ha trasladado a la UEFA, por si no puede viajar el viernes a Elche tras el "aviso especial" emitido por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) por "lluvias muy fuertes y persistentes" en el tercio este peninsular y Baleares. La información recibida a última hora de la mañana del jueves, con el "aviso especial" por lluvias que pueden acumular, desde las 10 de la mañana hasta la medianoche del viernes, 60 litros por metro cuadrado en una hora y 180 litros por metro cuadrado en doce horas, ha obligado a la RFEF a buscar alternativas. Según informaron a EFE fuentes de la RFEF, la disputa del partido de la tercera jornada de la fase de clasificación al Mundial 2026 del sábado ante Georgia, a las 20:45 horas en el estadio Martínez Valero de Elche, no corre peligro a día de hoy. La preocupación se centra en el viernes, cuando la selección española cerrará la preparación del partido en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas con un entrenamiento a las 11:00 horas y tiene previsto un vuelo chárter de Madrid a Elche a las 18:00.

La dana deja las primeras nieves en Sierra Nevada e incidencias en Granada La dana Alice ha dejado este jueves las primeras nieves de la temporada en cotas altas de la estación de esquí de Sierra Nevada, mientras que en Granada capital y su área metropolitana ha causado anegaciones puntuales e incidencias de tráfico, además de heridas a una joven al caerle una cornisa. Según ha informado a EFE Cetursa, la empresa pública que gestiona el recinto invernal, las precipitaciones han caído por encima de los 3.000 metros, en zonas como la de Veleta y altas cumbres. Las previsiones apuntan a que entre esta noche y mañana habrá más lluvia. En la provincia de Granada permanece activo este jueves el nivel amarillo por precipitaciones y tormentas que pueden dejar hasta 15 litros por metro cuadrado. Según informa el centro coordinador de emergencias 112, la lluvia ha provocado ya esta tarde una veintena de avisos en Granada capital y su área metropolitana por anegaciones puntuales de calles, garajes, bajos de viviendas e incidencias de alcantarillado. También ha resultado herida una joven al caerle un trozo de cornisa en la calle San Antón de Granada capital, donde las intensas lluvias han provocado cortes parciales por inundación de la calzada en el Paseo del Salón y varias glorietas y avenidas de la ciudad.

Llueve en Barcelona Las precipitaciones se instalan en Barcelona y sus alrededores. Las lluvias, acompañadas de tormenta eléctrica, ocupan gran parte de la comarca del Barcelonès y parte de Baix Llobregat. Lluvias en Barcelona / Meteocat