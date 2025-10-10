Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

DANA Alice en España, en directo | Última hora de la alerta roja en Murcia y Valencia y las lluvias en Catalunya

Fuerte tormenta registrada este juevse en La Foia, en Elche

Valentina Raffio

Valentina Raffio

Barcelona
La irrupción de Alice, la primera gran dana del otoño que se forma en España, ya ha puesto sobre alerta a gran parte del litoral y prelitoral mediterráneo entre este jueves y el próximo lunes. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado decenas de avisos de nivel amarillo y naranja por lluvias y tormentas desde el litoral de Barcelona hasta el de Almería, destacando sobre todo el impacto de estos fenómenos en la Comunitat Valenciana, Murcia, Ibiza y Formentera. El Servei Meteorològic de Catalunya, por su parte, también ha activado varios avisos de nivel amarillo por intensidad de lluvias en el litoral y prelitoral ante el riesgo de fuertes chubascos que podrían derivar en inundaciones.

EL PERIÓDICO abre un hilo directo con la última hora del tiempo, la evolución de la dana Alice, el impacto de las lluvias torrenciales y el riesgo inundaciones en distintos puntos de España.

