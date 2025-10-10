Los Mossos alertan de que las comarcas de Girona se han convertido en eje del narcotráfico hacia Europa

Las comarcas de Girona, especialmente Gironès, Alt Empordà y La Selva, se han consolidado como un punto estratégico para el narcotráfico con destino a Europa. Más de un 13% de los delitos contra la Salud Pública, como el tráfico de drogas, investigados este año por Mossos d’Esquadra en Catalunya se concentran en estas zonas. La proximidad a la frontera francesa, el territorio poco habitado con casas aisladas y polígonos industriales poco concurridos, y la existencia de buenas vías de comunicación, como la AP-7, convierten estas comarcas en un lugar idóneo para plantar y transportar marihuana hacia mercados europeos, donde el precio de la droga es más alto.

Para los Mossos, la ubicación cercana a la frontera es un factor clave en el asentamiento de bandas organizadas, principalmente de Francia, Albania y Europa del Este, aunque también operan grupos locales que buscan beneficios rápidos. La policía catalana ha detectado, además, que estas organizaciones no solo cultivan marihuana, sino que cada vez más "diversifican su actividad delictiva", incorporando el tráfico de otras sustancias y de armas.

"Puede que empiecen plantando marihuana y acaben traficando con otras sustancias o con armas", explican a este diario investigadores de la policía catalana. Al tener la estructura montada para transportar la droga, estos grupos suelen aprovechar para lucrarse con el contrabando ilícito de otros productos, además de quedarse armas de fuego para su actividad delictiva. Con ellas, pueden atacar a otras bandas para quitarles marihuana, los llamados 'vuelcos'.

También disponen de formas para blanquear el dinero conseguido por el narcotráfico. Si bien antes optaban por invertir en bienes inmobiliarios, ahora, apunta la policía, prefieren reinvertir en otras actividades delincuenciales. Por ejemplo, compran otras sustancias estupefacientes que no se producen en Catalunya, como heroína o hachís, y que se importa por las mismas vías que la marihuana.

El subinspector Carles Martínez, responsable del Área de Investigación Criminal de Girona de Mossos, afirma que “Catalunya es una feria de los encantes de la droga de Europa”, subrayando que estas organizaciones funcionan “como empresas, con negocios en paralelo” a las plantaciones. Martínez destaca la importancia de la cooperación entre cuerpos policiales de ambos lados de la frontera para frenar esta delincuencia cada vez más organizada.

Cooperación policial

Fruto de esa colaboración policial, son varias las operaciones realizadas en los últimos meses por Mossos y Guardia Civil. Por ejemplo, la que en verano permitió desmantelar una banda de 18 personas que tenía una docena de plantaciones en municipios de Girona como Calonge, Lloret de Mar, Maçanet y Llagostera. Los agentes localizaron 4.700 plantas, 55 kilos de cogollos de marihuana, medio kilo de cocaína, seis armas de fuego y 19.000 euros de efectivo.

Se trataba de una banda muy jerarquizada de albaneses dedicada a plantar marihuana y que tenía contactos con otro grupo criminal que había diversificado el negocio hacia el transporte del hachís que recibía de África hacia Europa. Precisamente, la investigación comenzó cuando se detectó en Salt a un sospechoso con 102 kilos de hachís escondidos en una furgoneta que iba en dirección a Francia. Coincidiendo en el tiempo con esa operación, la Guardia Civil detuvo a 22 personas por narcotráfico en poblaciones de las provincias de Girona y Barcelona. La banda operaba en la zona de Girona y se dedicaba al cultivo y distribución de marihuana hacia Europa.