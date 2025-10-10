Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Detenidos dos jóvenes en Tàrrega (Lleida) por cuatro robos con violencia a ancianos

Archivo - Recurso de una detención de los Mososs d'Esquadra

MOSSOS D'ESQUADRA - Archivo

Europa Press

Europa Press

Lleida
Los Mossos d'Esquadra han detenido en Tàrrega (Lleida) a dos jóvenes de 25 y 20 años --el primero como presunto autor de 4 delitos de robo con violencia y 2 delitos de lesiones y el segundo por un delito de robo con violencia y un delito de lesiones--, que elegían como víctimas a ancianos, informa la policía en un comunicado.

Las detenciones, efectuadas este jueves, son resultado de una investigación iniciada en el verano a raíz de una serie de robos violentos a personas de edad avanzada en Tàrrega.

El primer caso se produjo en julio cuando un joven arrancó una cadena de oro a una mujer, causándole lesiones, mientras que los otros hechos, muy similares, se produjeron los días 3, 4 y 5 de octubre en diversas calles de la misma población.

El pasado viernes la Policía Local de Tàrrega identificó a un joven que coincidía con la descripción del principal sospechoso de los robos y esto permitió centrar las indagaciones de la Unidad de Investigación de Cervera, que contactó con las víctimas y éstas reconocieron al sospechoso como la persona que las había asaltado.

Finalmente, el jueves los Mossos detuvieron al principal autor de estos hechos, así como a un segundo joven --ambos con antecedentes-- que habría participado en el último.

