Catalunya activa avisos por intensidad y acumulación de lluvia para todo el fin de semana por el avance de Alice

El Servei Meteorològic de Catalunya ha activado varios avisos por intensidad y acumulación de lluvias en la costa catalana de cara al sábado y al domingo. Según apuntan los pronósticos, el avance de la dana Alice amenaza con dejar hasta 100 litros por metro cuadrado en tan solo 24 horas y, en algunos puntos, descargar hasta 40 litros por metro cuadrado en periodos de media hora. La situación ha obligado a Protecció civil a activar los protocolos ante eventuales inundaciones en buena parte del litoral catalán, especialmente en la zona de Terres de l'Ebre.

Los avisos se activarán desde el sábado a primera hora de la mañana y, al menos durante esa jornada, se centrarán en el extremo sur del territorio. El sábado por la mañana están en aviso amarillo las comarcas de Baix Ebre y Monstià. Por la tarde, estas dos comarcas pasan a aviso de nivel naranja y se suman avisos amarillos a las aledañas como Terra Alta, Ribera d'Ebre, Priorat y Baix Camp. En el resto del territorio se espera una jornada marcada por la nubosidad.

El domingo serán una docena las comarcas en alerta por intensidad y acumulación de lluvias. Desde primera hora de la mañana y durante toda la jornada se activará un aviso de nivel amarillo desde el Maresme hasta el Montsià, pasando por el Barcelonès, Baix Llobregat y costa de Tarragona. Durante este día se espera que el paso de la dana Alice deje fuertes lluvias que, en algunos casos, podrían superar el umbral de los 100 litros por metro cuadrado en tan solo 24 horas.

Los pronósticos apuntan a que Alice, la primera dana del otoño, seguirá avanzando hasta como mínimo el próximo lunes o martes. Debido al carácter complejo de este fenómeno, los meteorólogos aconsejan mantenerse informados sobre su evolución. Sobre todo en el caso de las localidades costeras donde parece que esta perturbación descargará con más fuerza.