Bombers busca a una mujer que se ha perdido buscando setas en Girona

Bombers de la Generalitat trabaja desde este viernes en la búsqueda de una mujer que se ha perdido buscando setas en la zona dels Àngels, en el Massís de les Gavarres, cerca de Girona.

Desde el cuerpo de emergencias han detallado que ha ido a buscar setas junto a su pareja, y que han activado 14 dotaciones para la búsqueda, entre las cuales un equipo con drones.

Esta misma tarde, en Odèn (Lleida), los Bombers han encontrado otro hombre de 33 años en buen estado perdido en la zona de Coll de Jou.