Universidad
La UB se coloca como la mejor universidad de toda España en el World University Rankings
La Universitat de Barcelona cumple 575 años: "Somos el Yale y el Harvard de Iberoamérica"
La Universitat de Barcelona (UB) es la universidad de toda España mejor situada en el World University Rankings 2026, que edita la revista especializada 'Times Higher Education' y que encabeza la Universidad de Oxford.
La UB mantiene el liderazgo a escala estatal y ocupa la posición 145 con una calificación de 62 puntos. Los campus que le siguen son la Autónoma de Barcelona (UAB), en la posición 183, y Pompeu Fabra (UPF), en la 187. Las siguientes universidades catalanas mejor situadas son la Rovira i Virgili (URV) y la Politècnica de Catalunya (UPC), entre las posiciones 601 y 800.
En las posiciones 801 y 1000 se sitúan la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), la Ramon Llull, la de Lleida (UdL) y la de Vic-Central. Por detrás (franja 1001-2000) están la Internacional de Catalunya (UIC) y la de Girona (UdG).
El ranking, que analiza a más de 3.100 universidades de 115 países, incluye este año a 57 universidades de toda España. El listado se realizada en función de cinco vértices: docencia, calidad e impacto de la investigación, colaboración con la industria, entorno investigador e internacionalidad.
Investigación
En el caso de la UB, obtiene la mejor valoración en calidad de la investigación, con 88,5 puntos, y la posición 140 del mundo. En transferencia obtiene 92,4 puntos y en docencia, 44. Mientras, la Autònoma obtiene 59,8 puntos en general, pero por apartados sube a los 84,6 en calidad de la investigación. La UAB es la 78 mejor universidad europea en la clasificación, mejorando el resultado de la edición del año pasado, la 86 de Europa y la tercera de España. Mientras, la Pompeu (59,5 puntos) alcanza los 87,5 en calidad de la investigación.
A escala general, la Universidad de Oxford lidera una vez más el ranking con una puntuación de 98,2, seguida por el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), con 97,7 puntos; y la Universidad de Princeton y la de Cambridge, las dos con 97,2 puntos.
