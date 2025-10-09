Un total de 265 multirreincidentes son expulsados en Catalunya en el primer semestre: un 48% más que el año pasado

Las expulsiones de extranjeros multirreincidentes han aumentado un 48% en el primer semestre de 2025 respecto al mismo periodo del año anterior. Así lo ha afirmado el delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto, durante el Día de la Policía Nacional celebrado en Barcelona. Según ha detallado, entre enero y junio se ha expulsado a 265 ciudadanos extranjeros multirreincidentes, que en conjunto acumulaban unos 6.000 delitos.

El delegado del Gobierno también ha reivindicado al cuerpo policial como un “pilar fundamental en la garantía de la seguridad, la convivencia y los valores democráticos, también en Catalunya”. Asimismo, ha señalado que trabajan para que Catalunya sea un “destino atractivo” para los nuevos agentes.

Prieto ha subrayado que en momentos de “duda del Estado” hacen falta “instituciones firmes” y “orientadas a propiciar el diálogo, la convivencia y la cohesión”, como, según ha defendido, hace la Policía Nacional. “Son quienes defienden nuestra convivencia y evitan que nos dividamos de forma interesada, que es lo que pretenden algunas personas o movimientos”, ha remarcado.

El delegado del Gobierno también ha destacado la “enorme labor” del cuerpo contra el crimen organizado internacional, especialmente contra el narcotráfico, la trata de seres humanos, la explotación laboral y la protección de menores, entre otros.

En cuanto a la cuestión migratoria, Prieto ha defendido que la mayoría de los extranjeros “vienen a aportar” y que solo una “ínfima minoría” delinque.

Por otro lado, ha reivindicado que el Ministerio del Interior está trabajando para hacer de Catalunya un “destino atractivo” para los nuevos policías, y ha celebrado que se haya incrementado el número de efectivos de la Policía Nacional en la comunidad, pasando de 2.800 en 2017 a más de 3.500 en la actualidad.

Desarticulados 37 grupos organizados con 250 detenidos

El jefe superior de la Policía Nacional en Catalunya, Manuel Rodríguez, ha destacado la labor “extraordinaria” del cuerpo, con 715 investigaciones con resultado positivo, 37 grupos organizados desarticulados y la detención de 250 de sus integrantes. También ha detallado que se ha detenido a 66 criminales que estaban en busca y captura, tanto a nivel nacional como internacional.

Rodríguez ha subrayado la colaboración con el resto de cuerpos policiales, especialmente los Mossos d’Esquadra y la Guardia Urbana de Barcelona, en la lucha contra la multirreincidencia, que —ha dicho— está “dando resultados muy satisfactorios”.

También ha señalado que la “alerta temprana” ante procesos de radicalización sigue siendo una prioridad para la Policía Nacional, y que las organizaciones terroristas “siguen siendo un peligro real” para la seguridad en España. Finalmente, ha reivindicado la labor humanitaria del cuerpo, por ejemplo con la llegada y retorno de 254 niños ucranianos y 24 monitores.

Mujeres en la plantilla

Por último, la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, ha reivindicado la jefatura de la Policía Nacional en Catalunya como “una de las más relevantes y estratégicas”, y ha subrayado que la seguridad es un “puente que une”. Calvo ha insistido en que España y Catalunya son lugares “seguros” porque los diferentes cuerpos policiales han sabido crear “entornos de convivencia, respeto y lealtad”. “Catalunya continuará siendo segura mientras sigamos remando juntos”, ha afirmado.

La secretaria de Estado de Seguridad ha añadido que trabajan para aumentar el personal y mejorar la formación de los agentes, así como para incrementar la presencia de mujeres en el cuerpo. En la jefatura de Catalunya, el 26,5% de la plantilla está formada por mujeres.