Emergencia hídrica
Las sirenas de la presa del embalse de Foix sonarán este viernes para hacer un simulacro
La prueba se llevará a cabo entre las 10.00 y las 14.00 horas en Cubelles y Castellet i la Gornal
Antiguo, con lodo y bajo el foco: Catalunya aborda la puesta al día del pantano de Foix
La Agència Catalana de l'Aigua (ACA) activará este viernes las cinco sirenas de aviso a la población como prueba técnica de la implantación del Plan de Emergencia de la presa de Foix. El simulacro se desarrollará entre las 10.00 y las 14.00 horas en los municipios de Cubelles —donde están ubicadas cuatro de las cinco sirenas— y de Castellet i la Gornal, que cuenta con una.
Este sistema de alarma tiene un sonido diferente al de las sirenas de riesgo químico: en el caso de las presas, si suenan, la población debe evacuar, mientras que ante un riesgo químico se debe confinar. El objetivo es proteger a la ciudadanía ante el riesgo de inundación en caso de una hipotética rotura, reduciendo el impacto mediante la activación de sirenas y la coordinación con Protección Civil y los municipios afectados.
Protección Civil ha informado de la prueba a las salas de emergencia de los cuerpos operativos a través del CAT112 para evitar falsas activaciones, y ha contactado también con Rodalies para que pueda avisar a los usuarios de las líneas que circulan por la zona. El plan amplía las acciones preventivas y de vigilancia que se realizan en el día a día de la explotación. Este instrumento establece las actuaciones y medidas que se deben aplicar en caso de una incidencia grave en la presa, definiendo las áreas que podrían inundarse y los sistemas de aviso a la población.
Después de Sau
El del Foix será el segundo plan de emergencia que se implanta en las cuencas internas, después del del embalse de Sau. El plan está terminando de implementarse en los municipios de Castellet i la Gornal, Cubelles, Cunit y Vilanova i la Geltrú. La previsión es que, a lo largo de 2025 y principios de 2026, se pongan en marcha los planes de emergencia del resto de embalses gestionados por la ACA, como los de la Baells, la Llosa del Cavall, Sant Ponç y Darnius Boadella. Estas instalaciones se incorporarán al Plan Inuncat y a la planificación de protección civil municipal para garantizar una respuesta coordinada en caso de emergencia.
