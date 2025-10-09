Catalunya inicia la revisión de las ayudas a las escuelas concertadas de primaria

El próximo curso 2026-2027 entrará en vigor la revisión de los conciertos educativos en primaria en Catalunya, que no el decreto de conciertos, que permanece inmutable desde 1993. Por eso, ya se está debatiendo sobre las actuales ayudas que reciben las escuelas concertadas de esta etapa educativa. Muchos ven este momento como una oportunidad para reforzar el Servei d'Educació de Catalunya, que es como se conoce al conjunto de escuelas públicas y concertadas, aunque las demandas sean distintas en función de a quién se le pregunte.

El decreto de conciertos educativos de Catalunya es la norma que regula cómo la Generalitat financia centros educativos privados para que ofrezcan enseñanzas obligatorias (infantil, primaria y secundaria) en condiciones "similares" a las de los centros públicos. Es decir, los centros concertados son centros privados, pero reciben dinero público a cambio de cumplir determinadas condiciones -aquí está el meollo de la cuestión-, con el objetivo de garantizar que el alumnado pueda estudiar en ellos, en un principio "asegurando la gratuidad de la educación obligatoria" (algo que en la práctica no sucede, ya que la escuela concertada sigue cobrando cuotas a las familias).

Se trata de un decreto de 1993 que, por ahora, como apuntábamos, ningún Govern se ha atrevido a cambiar. Lo que se hará el próximo curso es renovar los conciertos, las ayudas que se dan a los centros concertados, no el decreto, asignatura aún pendiente.

Catalunya es una de las comunidades autónomas con más proporción de centros concertados dentro del sector educativo. Esta tipología de escuela representa el 32% de los centros del Servei Educatiu de Catalunya. Son 677 colegios que escolarizan a 344.808 alumnos. Los centros públicos escolarizan a unos 893.709 estudiantes.

La revisión de los conciertos, trámite administrivo, se hizo por última vez hace cuatro años en el caso de la Educación Secudnaria Obligatoria (ESO) y seis en el caso de primaria. La consellera de Educació i FP, Esther Niubó, se ha comprometido a no renovar los conciertos en primaria a las escuelas que segregan por sexo, siguiendo el camino iniciado por el Govern de ERC, que ya se lo retiró a las de secundaria en la última revisión de esa etapa educativa.

A ojos de la Fundació Bofill, la renovación de conciertos ha de ser una ocasión para "reafirmar las prioridades del sistema educativo catalán" y "asegurar la coherencia entre la financiación pública y los principios normativos que la sustentan". "Perpetuar un esquema de concertación que deja la corresponsabilidad en manos de cada titular penaliza paradójicamente a los centros concertados que sí asumen su función pública", señalan (el 70% según han explicado este jueves).

La entidad ve la revisión como una "oportunidad estratégica para revisar con responsabilidad y exigencia el papel de los centros concertados en el sistema". Hasta ahora, lamentan, la renovación se ha ejecutado de forma "prácticamente automática".

Las escuelas concertadas advierten de que, ante un posible nuevo decretos de conciertos -que ahora mismo no está sobre la mesa-, este no debería regular la oferta, como pide la Fundació Bofill para evitar que la sobreoferta incremente la segregación, porque "esto ya se hace a través del decreto de la programación de la oferta educativa y de admisión", señalan.

Desde la Federació d'Escoles Cristianes de Catalunya (FECC), apuntan que la Ley de Educació de Catalunya (LEC) recoge que las plazas de centros del Servei Educatiu de Catalunya tienen que ser gratuitas y consideran que lo que "realmente segrega" es "que las familias tengan que pagar por ir a la escuela concertada". Por ello reivindican "una mejor financiación para poder prescindir de las cuotas" e insisten en que "a pesar de la falta de financiación [calculan que el déficit el curso pasado fue de 65 millones], la escuela concertada está comprometida con el Pacte contra la segregació escolar". "Con el nuevo curso empezado, los centros concertados todavía no han recibido todas las ayudas del curso anterior para el alumnado NESE B: falta la segunda resolución de la subvención de Igualdad de oportunidades, correspondiente al alumnado incorporado durante el curso", denuncian.