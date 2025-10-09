El Govern pide más puntos de conexión eléctrica en Barcelona, Reus y Lleida por seguridad y para la pequeña industria

Catalunya saldrá reforzada con la nueva planificación eléctrica para 2030 que el Gobierno central acaba de someter a consulta pública. El documento prevé una renovación profunda de la red de transporte eléctrico en todo el Estado, y en el caso catalán da respuesta a buena parte de las prioridades fijadas por el Govern de Salvador Illa en su estrategia energética e industrial.

Como ya había adelantado EL PERIÓDICO en los últimos días, el plan del Ministerio para la Transición Ecológica que tendrá que ejecutar Red Eléctrica (REE) garantiza las futuras desalinizadoras catalanas, el Media City en las Tres Xemeneies, la electrificación del puerto de Barcelona, la descarbonización de la petroquímica de Tarragona, más energías renovables y otros proyectos industriales como la gigafactoría de Inteligencia Artificial (IA) en Móra la Nova.

El Govern cree que la línea eléctrica necesaria para la central reversible de La Baells debe construirse antes de 2030

No obstante, aún quedan por resolver algunas cuestiones. Fuentes de la Generalitat consultadas por este diario admiten estar "parcialmente satisfechas" con el borrador, pero dejan claro que todavía no es "perfecto" y que se deberá trabajar para incorporar nuevos puntos de conexión en ámbitos concretos para asegurar el suministro en diversas áreas. Por esta razón, el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ya trabaja para redactar unas alegaciones que se presentarán en las próximas semanas.

La Zona Franca y Sarrià

El texto presentado este jueves incluye la construcción de una nueva subestación en Barcelona, pero según el punto de vista de los técnicos especializados en energía de la conselleria, aún se podrían repotenciar áreas como la Zona Franca. En los aledaños del puerto, se podría haber incluido una nueva subestación que garantizara puntos de conexión eléctricos para pequeñas o medianas industrias y también para construir vivienda.

Vista de la subestación eléctrica de las Tres Xemeneies de Sant Adrià. / Zowy Voeten / EPC

Además, fuentes del Departament reconocen que también estaban pendientes de más potencia eléctrica, también con una nueva subestación, en la zona alta de la ciudad, entre Sarrià y Gràcia. Este proyecto no se ha incluido en la planificación y las alegaciones catalans tratarán de convencer al ministerio de su importancia. La plaza Ildefons Cerdà es otro de los lugares en los que se había contemplado abrir nuevas posiciones de conexión para mejorar la distribución. Pero tampoco forman parte del borrador que a día de hoy está sobre la mesa.

Reforzar la potencia eléctrica de Barcelona tiene sentido, apuntan fuentes consultadas, por dos motivos. Primero, para que la distribución sea más segura y el suministro esté garantizado en todo momento. Y segundo, para dar oportunidades a industrias pequeñas o medianas que necesitan más electricidad para crecer. Cabe señalar que en estos momentos se denegan demandas de consumo a empresas de forma recurrente por falta de capacidad de la red.

Reus y Lleida

En Reus, el Govern pretende pedir la ampliación de una subestación existente, sobre todo para dar energía a la zona del Centre de Recerca en Economia i Sostenibilitat (ECO-SOS). En Tarragona, también se considera que algunos puntos de conexión se podrían mejorar con más posiciones. Una posición significa un punto o módulo de conexión que permite conectar una línea al sistema eléctrico.

En el caso de Lleida, la conselleria pone énfasis en el 'hub' logístico de Torreblanca, Quatre Pilans, que está más avanzado de lo que se preveía hace tiempo y que, por tanto, requerirá más electricidad antes de 2030. Es cierto que en las comarcas de poniente se ha propuesto una nueva subestación en la Segarra, pero el Govern ve necesarios los 220 voltios que se habían reclamado y no han sido concedidos para la zona de Quatre Pilans.

Línea Vic-Olvan

En las alegaciones que se formularán se especificará la necesidad de reforzar la potencia eléctrica en la Catalunya Central y se hará especial hincapié en la importancia de acelerar la línea eléctrica que debe conectar Vic (Osona) y Olvan (Berguedà). Este eje, para la Generalitat, debería incluirse en la planificación actual y no dejarla para el escenario de después de 2030, como reza el borrador. Dicha línea serviría para hacer posible la central reversible de La Baells, dar más suministro al eje pirenaico y aportar resiliencia al polígono de Olvan.

18 meses

La conselleria no descarta encontrar más necesidades eléctricas tras analizar de forma pormenorizada el documento que se ha hecho público y incluir más asuntos en las alegaciones que se presentarán. Los dirigentes catalanes confían en que las peticiones sean tenidas en cuenta por el Gobierno. Hay que recordar que sin la planificación del ministerio, Red Eléctrica no tiene capacidad para realizar ninguna inversión.

Aun así, todavía faltan 18 meses para que se empiecen a "pasar cables" por el territorio. Después de las alegaciones y el Estudio Ambiental Estratégico (EAE), la documentación se enviará a Red Eléctrica y, finalmente, el Gobierno aprobará el documento definitivo para que puedan empezar a ejecutarse obras. Será a partir de entonces cuando la capacidad eléctrica de Catalunya comience a aumentar. Fuentes de la conselleria subrayan que la red es la base del sistema eléctrico y la mayor parte de proyectos clave para Catalunya dependen de ella. Sin embargo, durante estos meses, cuando un proyecto se incluye en el borrador, aunque no esté en el documento definitivo, ya se pueden empezar a adelantar trámites previos.