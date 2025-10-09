Premios Nobel 2025: listado de ganadores, categorías y calendario

Los estudios sobre el sistema inmunitario y su batalla silenciosa contra miles de virus, bacterias y microbios que vienen realizando Mary Brunkow, Fred Ramsdell Shimon Sakaguchi, han sido distinguidos con el Premio Nobel en la categoría de Medicina de 2025, inaugurando la serie de distiinciones de este galardón, que se conocerán entre el 6 y el 13 de octubre.

Y este martes ha sido el turno para el Premio Nobel de Física 2025, concedido a los investigadores John Clarke, Michel H. Devoret y John M. Martinis "por el descubrimiento del efecto túnel mecánico cuántico macroscópico y la cuantificación de la energía en un circuito eléctrico".

El Nobel de Química de 2025 ha sido para Susumu Kitagawa, Richard Robson y Omar M. Yaghi, en reconocimiento a sus trabajos por el desarrollo de estructuras metalorgánicas.

La Academia Sueca ha distinguido con el Nobel de Literatura al escritor húngaro László Krasznahorkai, poeta del apocalipsis y cartógrafo de los rincones más sombríos, melancólicos y hermosos del ser humano.

Este viernes y el próximo lunes, 13 de octubre, se harán publicos el resto de profesionales e instituciones distinguidos por sus investigaciones y aportaciones a la humanidad en las categorías de Literatura, contribuciones a la paz en el mundo, y Economía.

Este es el calendario con el listadol de categorías y profesionales galardonados:

• Lunes, 6 de octubre: Premio Nobel de Fisiología o Medicina, anunciado por el Instituto Karolinska. Concedido a Mary Brunkow, Fred Ramsdell Shimon Sakaguchi.

• Martes, 7 de octubre: Premio Nobel de Física, entregado por la Real Academia Sueca de Ciencias, otorgado a John Clarke, Michel H. Devoret y John M. Martinis.

• Miércoles, 8 de octubre: Premio Nobel de Química, a cargo de la Real Academia Sueca de Ciencias, para Susumu Kitagawa, Richard Robson y Omar M. Yaghi.

• Jueves, 9 de octubre: Premio Nobel de Literatura, otorgado por la Academia Sueca, a las 13.00 horas, al escritor húngaro László Krasznahorkai.

• Viernes, 10 de octubre: Premio Nobel de la Paz, concedido por el Comité Noruego del Nobel, a las 11.00 horas.

• Lunes, 13 de octubre: Premio Nobel de Economía, otorgado por el Banco de Suecia, a las 11.45 horas.