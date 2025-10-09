Galardones de la Academia Sueca
Premios Nobel 2025: listado de ganadores, categorías y calendario
El Nobel de Medicina 2025 premia a los científicos que descubrieron los "guardianes del sistema inmunitario"
Los padres de la nueva revolución cuántica ganan el Nobel de Física 2025
El desarrollo de estructuras metalorgánicas gana el Nobel de Química 2025: "Es la gran promesa del siglo XXI"
El húngaro László Krasznahorkai gana el Nobel de Literatura 2025
Los estudios sobre el sistema inmunitario y su batalla silenciosa contra miles de virus, bacterias y microbios que vienen realizando Mary Brunkow, Fred Ramsdell Shimon Sakaguchi, han sido distinguidos con el Premio Nobel en la categoría de Medicina de 2025, inaugurando la serie de distiinciones de este galardón, que se conocerán entre el 6 y el 13 de octubre.
Y este martes ha sido el turno para el Premio Nobel de Física 2025, concedido a los investigadores John Clarke, Michel H. Devoret y John M. Martinis "por el descubrimiento del efecto túnel mecánico cuántico macroscópico y la cuantificación de la energía en un circuito eléctrico".
El Nobel de Química de 2025 ha sido para Susumu Kitagawa, Richard Robson y Omar M. Yaghi, en reconocimiento a sus trabajos por el desarrollo de estructuras metalorgánicas.
La Academia Sueca ha distinguido con el Nobel de Literatura al escritor húngaro László Krasznahorkai, poeta del apocalipsis y cartógrafo de los rincones más sombríos, melancólicos y hermosos del ser humano.
Este viernes y el próximo lunes, 13 de octubre, se harán publicos el resto de profesionales e instituciones distinguidos por sus investigaciones y aportaciones a la humanidad en las categorías de Literatura, contribuciones a la paz en el mundo, y Economía.
Este es el calendario con el listadol de categorías y profesionales galardonados:
• Lunes, 6 de octubre: Premio Nobel de Fisiología o Medicina, anunciado por el Instituto Karolinska. Concedido a Mary Brunkow, Fred Ramsdell Shimon Sakaguchi.
• Martes, 7 de octubre: Premio Nobel de Física, entregado por la Real Academia Sueca de Ciencias, otorgado a John Clarke, Michel H. Devoret y John M. Martinis.
• Miércoles, 8 de octubre: Premio Nobel de Química, a cargo de la Real Academia Sueca de Ciencias, para Susumu Kitagawa, Richard Robson y Omar M. Yaghi.
• Jueves, 9 de octubre: Premio Nobel de Literatura, otorgado por la Academia Sueca, a las 13.00 horas, al escritor húngaro László Krasznahorkai.
• Viernes, 10 de octubre: Premio Nobel de la Paz, concedido por el Comité Noruego del Nobel, a las 11.00 horas.
• Lunes, 13 de octubre: Premio Nobel de Economía, otorgado por el Banco de Suecia, a las 11.45 horas.
- El negocio de la compraventa de palés de productos devueltos de Amazon: 'El camión que llega hoy está vendido mañana
- La jueza deja en libertad al padre que violó a su hija de 21 años frente a su otro hijo de 8 en Lleida
- Los alumnos catalanes de sexto de primaria y cuarto de ESO hablan mejor en castellano que en catalán
- ¿Dónde es fiesta el 13 de octubre? Estas cinco comunidades trasladan el día libre al lunes
- Sabadell, Lleida y Girona, las únicas ciudades catalanas no metropolitanas que están listas para multar a los coches contaminantes
- Investigado un notario de Barcelona por estafar a ancianos y personas con discapacidad
- Paula, una de las víctimas del notario investigado por estafa: 'No me leyó los documentos y he perdido dos casas
- Mónica Naranjo, 51 años, sobre cómo encontrar la felicidad: 'Hay que ponerse en marcha y nunca dejar de pedalear