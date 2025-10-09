La Policía Nacional desvela cómo puedes coger llamadas de números desconocidos sin miedo: así es el método LAP

Gran parte de la sociedad española está sumergida en la era digital, debido a que conlleva muchas ventajas, pero también inconvenientes. En los últimos años, se han registrado un aumento significativo de las estafas a través de internet. Por ello, es esencial que la gente sea consciente de que hay muchos timos presentes.

Ahora, la Policía Nacional ha lanzado un aviso a través de sus canales de comunicación sobre cómo puedes coger llamadas de números desconocidos sin miedo.

"Si no conoces a la persona que te está llamando y no te une ningún vínculo o interés con la entidad desde la que te dice estar llamándote, ¡Cuelga!", sentencia.

Por último, está el propósito, ya que "aunque intenten que des una respuesta rápida, mantén la calma y trata de llevar la iniciativa de la conversación".

"El peligro está en que con cualquier excusa te pidan tus datos personales, datos bancarios o directamente dinero. Si se da este caso, huelga lo antes posible y bloquea el número", zanja el agente.