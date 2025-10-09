La nueva planificación eléctrica desencalla proyectos clave para Catalunya y aumenta la potencia en más de 5 GW

El plan eléctrico publicado este jueves por el Gobierno confirma lo que ya estaba previsto y desencalla decenas de proyectos clave para Catalunya. Este documento es una estrategia que define, cada cinco años, las inversiones necesarias para desarrollar, reforzar y optimizar la red de transporte eléctrico de la península Ibérica y garantizar el suministro, la integración de renovables y la eficiencia del sistema.

En concreto, la demanda eléctrica de Catalunya atendida según los borradores que han manejado en el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica asciende a 5,4 GW, de los cuales 1,83 GW corredponden al sector industrial. En toda España, las cifras equivalentes son 27,7 GW, de los que 9 GW son industriales. Pero en estos momentos se está analizando si las previsiones se confirman para constatar que, cuando las nuevas obras planificadas se ejecuten, Catalunya dispondrá de 5,4 GW extra de electricidad. El aumento de potencia eléctrica y los nuevos puntos de conexión facilitarán la aceleración de una serie de inversiones muy relevantes.

Desalinizadoras Las futuras desalinizadoras, Foix y Tordera II, tendrán asegurada la potencia eléctrica necesaria para que puedan operar. Se trata de dos infraestructuras imprescindibles, según la estrategia del Govern, para aumentar la resiliencia hídrica ante posibles sequías. Tanto la planta de Cunit-Cubelles como la de Blanes dispondrán de la electricidad suficiente para funcionar. Cabe señalar que las estaciones de desalinización (El Prat de Llobregat y Tordera I) son a día de hoy el segundo gran consumidor eléctrico de Catalunya después de Renfe. La asignatura pendiente es que logren utilizar más energía renovable.

Petroquímica en Tarragona La nueva subestación de la zona del polígono petroquímico contará con nuevas posiciones (cada posición es como una “plaza” o “punto” donde se conecta un elemento del sistema eléctrico). Esto equivale a més disponibilidad de suministro eléctrico, lo que permitirá a las empresas de la zona acelerar su proceso de descarbonización y reducir emisiones contaminantes. Fuentes de la Generalitat se muestran satisfechas con esta novedad que da respuesta a una "demanda histórica" del sector.

Puerto de Barcelona El puerto de Barcelona también tiene luz verde para disponer de nuevos puntos de conexión y avanzar así en su proceso de electrificación. Cuando las obras se lleven a cabo, la infraestructura será menos dependiente de los combustibles fósiles.

Baterías en Montroig del Camp La nueva planificación del Gobierno contempla la electricidad necesaria para que la fábrica de componentes para baterías que Lotte plantea instalar en Montroig del Camp sea viable.

Gigafactoría de Móra la Nova El borrador que el Ejecutivo tiene sobre la mesa da cabida a un proyecto importante para el Govern de Salvador Illa: la gigafacoría de Inteligencia Artificial (IA) que se plantea construir en Móra la Nova a la que va asociada una inversión de hasta 5.000 millones de euros.

Trenes El plan diseñado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico incluye más electricidad para los trenes. Esta medida facilita nuevas conexiones ferroviarias y mejores pendientes en el sistema de trenes catalanes, en el que hay una cantidad importante de obras y cambios por abordar.

Catalunya Media City El 'hub' audiovisual de las Tres Xemeneies lleva tiempo pendiente de la planificación eléctrica. El texto publicado este jueves especifica, como ya avanzó este diario, que se trasladará la subestación Badalona al otro lado de las vías del tren, donde pasará a denominarse Transbadalona. Este nuevo punto de conexión dejará espacio libre para la construcción de las oficinas y el Media City pero a la vez será una oportunidad para construir vivienda en la zona y ofrecer más competividad a las empresas de los polígonos adyacentes.

Polígonos industriales La nueva planificación eléctrica debe ser una oportunidad para una importante cantidad de empresas que pretendan transformarse y dar un salto en cuanto a transición ecológica. Varios polígonos, entre los que destacan el de Montblanc y el de L'Espluga de Francolí, dispondrán de las conexiones requeridas para seguir seguir creciendo pero accediendo a energía renovable.

Vivienda De forma indirecta, varias de las subestaciones nuevas o ampliaciones de subestaciones permitirán construir nuevas promociones de vivienda, un aspecto esencial para la legislatura, según afirma el Govern. Los nuevos edificios necesitan tener asegurada la conexión eléctrica antes de levantarse.

La gran ciudad Barcelona se refuerza para garantizar el suministro y aportar seguridad a las redes eléctricas de transporte y facilitar luego la distribución, que depende mayoritariamente de Endesa, la principal compañía de Catalunya. Aun así, el Govern considera que en Barcelona todavía se podrían instalar nuevas subestaciones para mejorar todavía más el suministro eléctrico.

Central reversible de la Baells La central hidroeléctrica de bombero que debe transformar el pantano de la Baells (Berguedà) en una megabatería que pueda almacenar energía renovable depende de que la línea eléctrica Vic-Olvan se construya. El documento actual deja esta operación para después de 2030, pero el Govern presentará alegaciones para anticipar las obras y poder disponer de ella antes. Fuentes del ministerio admiten que si, durante el proceso de audiencia pública se identifica viabilidad técnica, puede incorporarse formalmente en el escenario 2030.

Renovables Disponer de más puntos de conexión y subestaciones dará más facilidades también a la instalación de algunos parques de energías renovables que estaban pendientes de saber cómo podían evacuar la energía de sus plantas proyectadas sobre el papel y así cumplir con la hoja de ruta energética de la Generalitat, que hoy por hoy sigue lejos de cumplirse.

Más allá de estos grandes proyectos, el Govern confía en que la nueva planificación dé más oportunidades a pequeños planes industriales y a la descarbonización de la economía en general. Por esta razón se presentarán alegaciones, para que el texto definitivo responda todavía a más demandas. De hecho, algunas de las operaciones previstas por el ministerio y Red Eléctrica ya formaban parte de la planificación 2020-2025, pero no se llegaron a ejecutar y ahora se incluyen de nuevo en el documento para lograr hacerlas realidad.