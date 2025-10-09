Migración
Una nueva patera en la isla de Cabrera eleva a 114 los migrantes interceptados en Baleares en las últimas horas
Una nueva patera localizada en la isla de Cabrera eleva a 114 los migrantes interceptados en Baleares en las últimas horas. Según ha informado la Delegación del Gobierno en Baleares, el último rescate se ha llevado a cabo a unos 29 kilómetros al sur de Cabrera a las 15.45 horas. En la embarcación viajaban 30 personas de origen subsahariano.
La mañana de este jueves, a las 10.15 horas, en Ses Salines (Ibiza) se ha interceptado una patera en la que viajaban 19 personas de origen subsahariano, con la intervención de agentes de la Guardia Civil. Otros 65 migrantes han sido rescatados desde la tarde del miércoles, cuando llegaban en patera a las islas de Formentera y Cabrera.
En concreto, sobre las 17.45 horas, se procedió al rescate de dos pateras al sur de Formentera. La primera se encontraba a unos 47 kilómetros al sur de la isla, con 15 personas de origen magrebí a bordo; la segunda, a unos 51 kilómetros, trasladaba a otras 13 personas, también magrebíes.
En ambos rescates intervinieron el Servicio Marítimo de la Guardia Civil, el helicóptero CUCO, y Salvamento Marítimo, según fuentes de la Delegación del Gobierno.
Ya entrada la noche, a las 23.55 horas, se rescató a 17 personas de origen magrebí, en esta ocasión a unos 8 kilómetros al sur de Cabrera, con la intervención del Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil y de Salvamento Marítimo.
Finalmente, a las 00.30 horas de este jueves, se llevó a cabo un cuarto rescate: una patera con 20 personas de origen magrebí que se encontraba a unos 77 kilómetros al sur de Cabrera.
