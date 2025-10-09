La mitad de españoles menores de 30 años sufrió violencia en la infancia y la adolescencia

Cerca de la mitad de españoles que hoy tienen entre 18 y 30 años asegura que sufrió violencia cuando eran niños o adolescentes. En concreto, el 48,1% ha sido víctima de violencia psicológica; el 40% de violencia física y el 29% ha sobrevivido a la violencia sexual. Son los datos de la primera macroencuesta 'Prevalencia de la violencia contra la infancia y la adolescencia', presentada este jueves por el Ministerio de Juventud e Infancia en la delegación del Gobierno en Madrid. "Hoy rompemos el pacto del silencio, la violencia contra la infancia no es un accidente ni es individual", ha destacado la ministra Sira Riego en su presentación. Más de la mitad de estas personas lamenta que no recibió ningún apoyo y menos del 10% se atrevió a denunciarlo.

Este estudio, elaborado por la compañía Sigma Dos, ha encuestado a más 9.000 jóvenes de entre 18 y 30 años sobre la violencia que sufrieron mientras fueron menores de edad. Recoge seis tipos de violencia: psicológica o emocional, física, sexual, en el ámbito de la pareja, por negligencia y digital. En las primeras edades de la infancia, de los 3 a los 11 años, la violencia ya está presente en uno de cada cinco niños. Un 20% de los adultos recuerda haber sufrido violencia psicológica o física. La negligencia afecta al 10% y la digital, el 3%.

El 48,1% de jóvenes ha sido víctima de violencia psicológica; el 40% de violencia física y el 29% ha sufrido la violencia sexual

En la adolescencia, de los 12 hasta los 18, el 45% de los encuestados se consideran víctimas de violencia psicológica, el 36% de violencia física. Una parte importante de los adolescentes que sufren estas violencias las empezaron a vivir en la primera infancia: el 17,9% fueron víctimas de violencia psicológica; el 13% de la física y el 3,4% de la sexual.

La violencia física es más frecuente entre los hombres (46%) que entre las mujeres (34,8%), mientras que la sexual la han sufrido más las mujeres (33,6%) que los hombres (24,4%). En términos generales, un 24,9% ha sufrido violencia digital y un 24% con la negligencia en los cuidados.

Los principales perpetradores de la violencia física y psicológica son los progenitores y el entorno familiar

Uno de los datos más crudos que aporta el informe es que, en prácticamente todos los tipos de violencia, la mitad de las víctimas no recibieron ningún tipo de ayuda ni apoyo. Los que sí lo hicieron fueron el 10% de las víctimas de la violencia psicológica; el 7% de las víctimas de la violencia física y el 7% de las víctimas de la violencia sexual.

También es muy bajo el índice de denuncias. Solo el 14% de niños y el 6% de niñas denunciaron la violencia sexual, una cifra que llegó al 12% y 6% respectivamente con la violencia física. En cambio, con la violencia psicológica tan solo se llegó al 5% de denuncias. La madre y los amigos son las principales personas a las que estas víctimas manifestaron lo que le estaba ocurriendo.

Padres y familiares, los perpetradores

Los principales perpetradores de la violencia física y psicológica son los progenitores y el entorno familiar, aunque también aparecen en menor proporción el entorno escolar o las amistades. En cambio, en la violencia sexual, los agresores son las parejas (32,3 %), desconocidos adultos (25,6%) y amigos/as (21%).

Además, un 25,7% de los encuestados dice haber sufrido violencia en el ámbito de la pareja, con una repetición del 13,3% en la edad adulta. Si nos fijamos en aquellos que han tenido alguna relación afectivo-sexual durante la adolescencia, la violencia en la pareja afectó a la mitad, el 48%. Afecta más a las mujeres (51%) que a los hombres (45%).

El perfil mayoritario de las víctimas es el de niñas, personas LGTBIQ+, migrantes, con estudios básicos y con alguna discapacidad

El estudio también refleja que las personas que más sufren cualquier tipo de violencia durante la infancia o la adolescencia son las niñas y mujeres adolescentes, las personas LGTBIQ+, las personas migrantes, quienes cuentan con un nivel de estudios inferior a los universitarios o aquellas que cuentan con algún grado discapacidad. Muchas de estas agresiones no suceden de forma puntual, sino que son precisamente un patrón al que los menores deben habituar. El 13% de las víctimas de la volencia psicológica la vive habitualmente, y entre un 5% y un 7% debe convivir con la violencia física, sexual o las negligencias prácticamente a diario. La digital es diaria en el 4% de casos.

Se repite en la adultez

El estudio también incide en cómo la violencia se perpetua una vez llegados a la edad adulta. El 10% de las víctimas de la violencia sexual la siguen viviendo en la adultez, aunque los perpetradores una vez ya son mayores son las parejas (32,3%), desconocidos adultos (25,6%) y amigos o amigas (21%). También son un 10% los que siguien conviviendo con la violencia digital y la negligencia cuando son adultos, mientras que la repetición de la violencia psicológica afecta al 22%.

En la presentación del informe, el director de Sigma Dos, Miguel de la Fuente, ha propuesto la necesidad de que esta macroencuesta se vaya repitiendo en el tiempo para ver como van cambiando las dinámicas. En este sentido, el ministerio está actualizando la calidad de sus datos. La directora general de derechos de la infancia y de la adolescencia, Sandra Gómez de Garmendia, ha explicado que van a actualizar el registro unificado de servicios sociales, diseñando también un registro central, que les permita mejorar la calidad de datos y perfiles para atender y atajar la violencia hacia la infancia desde la Administración.