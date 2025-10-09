La jueza cita a declarar Santi Laiglesia el 28 de noviembre por el crimen de Helena Jubany: la sesión no podrá ser grabada

La jueza que instruye el caso de la muerte de Helena Jubany ha citado a declarar a uno de los investigados, Santi Laiglesia, el próximo 28 de noviembre a las 9.30 horas en el Juzgado de Primera Instancia número 2 de Sabadell, 24 años después del suceso. El caso estuvo a punto de prescribir en 2021, pero la familia de Jubany logró que se reabriera la investigación. Laiglesia, contra quien la investigación había sido archivada, vuelve al radar judicial tras los avances científicos que han permitido hallar su ADN en la ropa que llevaba la víctima el día de los hechos. También se detectó ADN de otra persona, por lo que la magistrada reabrió la causa contra Ana Echaguibel, igualmente investigada en su momento, para determinar si era suyo.

Como parte de la reapertura de la causa contra Echaguibel, la jueza ordenó la extracción de una muestra de ADN para compararla con la encontrada en el jersey. La investigada reside actualmente en Granada, y el 24 de septiembre un juzgado de esa ciudad andaluza practicó la obtención del material genético, que ahora se cruzará con el de la ropa de la víctima.

Reapertura in extremis

Helena Jubany murió en diciembre de 2001, y el caso llevaba años olvidado, sin un juicio que aclarara qué ocurrió aquel día y quién la drogó y la arrojó desde la azotea del edificio situado en el número 48 de la calle de Calvet Estrella de Sabadell, donde la joven de Mataró residía entonces.

En 2021, cuando el delito estaba a punto de prescribir por haber transcurrido 20 años sin un culpable, la acusación logró que el caso no quedara cerrado definitivamente y se reabriera la investigación. En estos años se ha investigado a Xavier Jiménez, que se sumó a la lista de sospechosos, así como a Santi Laiglesia, cuya causa había sido archivada anteriormente. Los avances científicos han permitido ahora encontrar ADN suyo en la ropa de la víctima.

Causa contra Echaguibel

Además, el 22 de septiembre de este año, la magistrada reabrió la causa contra Echaguibel por la muerte de la bibliotecaria, 24 años después de los hechos y a pocos días de que prescribiera definitivamente. La decisión se tomó porque en el jersey se había encontrado ADN de otra persona. Al igual que en el caso de Laiglesia, Echaguibel ya fue investigada años atrás, pero las pesquisas no dieron resultados y el caso se archivó el 7 de octubre de 2005, hace casi 20 años.

Ahora, sin embargo, la jueza considera que “el escenario ha cambiado”, por lo que ha reabierto la causa contra ella y ordenó la obtención de muestras genéticas practicadas el 24 de septiembre en Granada. Las muestras se cruzarán con las encontradas en la ropa de Jubany para determinar si hay coincidencias.

En cuanto a la declaración de Laiglesia, la magistrada ha prohibido la grabación de la sesión, tanto de audio como de imagen, así como la toma de fotografías. Además, ha ordenado que los asistentes apaguen sus teléfonos móviles antes de entrar a la sala.