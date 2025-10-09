El juez pidió hace más de un año al Ministerio de Justicia que se expedientara al notario investigado por estafa

El titular del juzgado de instrucción número 32 de Barcelona requirió en marzo de 2024, hace un año y medio, a la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, organismo dependiente del Ministerio de Justicia, que acordara la incoación de un expediente disciplinario al notario de Barcelona Santiago González Delgado, investigado por estafar presuntamente a, al menos, una docena de personas, la mayoría con minusvalías, con discapacidad o de avanzada edad. Esta propuesta salió de la Fiscalía de Barcelona y fue tramitada por el juez, pese al recurso presentado por la defensa del notario.

Ante esta comunicación, la dirección general solicitó al juez que instruye la causa por la presunta estafa que le remitiera una copia íntegra del procedimiento judicial y que se informara, en particular, si Sergio González estaba siendo investigado y los delitos que se le atribuían.

Tras recibir del juez la documentación solicitada, la dirección general pidió un estudio jurídico a la Abogacía del Estado, que concluyó que no era posible suspender al notario de forma automática por la sola incoación de un proceso penal, sino que para ello debería haber un auto de prisión firme.

Trasiego de información

Ante esta situación, la dirección general, según han explicado a EL PERIÓDICO fuentes del Ministerio de Justicia, solicitó al Col.legi Notarial de Catalunya una información reservada sobre Sergio González para poder comprobar si su actuación era correcta y "depurar la eventual responsabilidad disciplinaria que pudiera derivarse". El notario admitió a este diario que había tenido una inspección, aunque negó que hubiera cometido una ilegalidad.

El Col.legi Notarial de Catalunya ya ha enviado esa información reservada a la dirección general que, tal y como han señalado a este diario fuentes ministeriales, está en estudio y "no se descarta nada". Es decir, el ministerio está analizando si ordena al colegio abrir un expediente disciplinario. Si finalmente da la orden, le compete al colegio de notarios tramitar ese expediente y, si detecta irregularidades, instar a la dirección general del Ministerio de Justicia para que suspenda cautelarmente al notario. Es decir, la suspensión cautelar corresponde al Ministerio de Justicia previo requerimiento del Col.legi Notarial. Por ahora, ni el colegio ha abierto expediente disciplinario -porque tampoco ha recibido la orden ni lo puede hacer por iniciativa propia-, ni la dirección general ha resuelto nada.

Por ahora, el Col.legi Notarial de Catalunya se ha personado como acusación en el proceso judicial, respetando la presunción de inocencia del notario. Ante la publicación en EL PERIÓDICO de la investigación por la presunta trama en la que está incluido Sergio González, esta entidad ha emitido un comunicado este miércoles en que expresa su condena ante "cualquier mala praxis profesional", a la vez que exigen "la depuración de responsabilidades de las personas que pudieran estar implicadas", sin perder el respeto, precisa, al derecho a la presunción de inocencia. También manifiestan su "preocupación por las personas afectadas" que, según los Mossos, ascienden a 12, aunque otras fuentes apuntan a una veintena.