En Directo
DIRECTO
Dana Alice, en directo: última hora del tiempo en Catalunya y la alerta por lluvias de Aemet y Meteocat
La dana Alice activa avisos por lluvias torrenciales y riesgo de inundaciones en gran parte del Mediterráneo
Catalunya, en aviso por lluvias torrenciales ante la llegada de la dana Alice
La irrupción de Alice, la primera gran dana del otoño que se forma en España, ya ha puesto sobre alerta a gran parte del litoral y prelitoral mediterráneo entre este jueves y el próximo lunes. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado decenas de avisos de nivel amarillo y naranja por lluvias y tormentas desde el litoral de Barcelona hasta el de Almería, destacando sobre todo el impacto de estos fenómenos en la Comunitat Valenciana, Murcia, Ibiza y Formentera. El Servei Meteorològic de Catalunya, por su parte, también ha activado varios avisos de nivel amarillo por intensidad de lluvias en el litoral y prelitoral ante el riesgo de fuertes chubascos que podrían derivar en inundaciones.
EL PERIÓDICO abre un hilo directo con la última hora del tiempo, la evolución de la dana Alice, el impacto de las lluvias torrenciales y el riesgo inundaciones en distintos puntos de España.
Activado un aviso rojo en Murcia y el sur de Alicante para el viernes por la mañana
La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado un aviso de nivel rojo por lluvias en Murcia, en la zona de Campo de Cartagena y Mazarrón, así como en el sur de Alicante ante la previsión de las fuertes lluvias previstas para mañana viernes. El aviso se activará a primera hora de la mañana y permanecerá activo durante todo el día. Los pronósticos apuntana a que durante esta jornada podrían acumularse más de 180 litros por metro cuadrado.
Catalunya, en aviso por lluvias torrenciales
Este jueves es el día con más avisos por lluvia activados en Catalunya. Durante la mañana y hasta mediodía, todas las comarcas litorales desde el Maresme hasta el Baix Camp, pasando por el Barcelonès y el Baix Llobregat, están en aviso amarillo por intensidad de lluvias. De cara a la tarde y hasta la noche, el aviso se extiende a una decena de comarcas más de interior, hasta la altura del Berguedà y Solsonès, y baja hasta la zona de Terres de l'Ebre. En algunos puntos se espera que los chubascos lleguen acompañados de tormentas y fuertes rachas de viento y, eventualmente, hasta de episodios de granizo.
- El negocio de la compraventa de palés de productos devueltos de Amazon: 'El camión que llega hoy está vendido mañana
- La jueza deja en libertad al padre que violó a su hija de 21 años frente a su otro hijo de 8 en Lleida
- Los alumnos catalanes de sexto de primaria y cuarto de ESO hablan mejor en castellano que en catalán
- ¿Dónde es fiesta el 13 de octubre? Estas cinco comunidades trasladan el día libre al lunes
- Sabadell, Lleida y Girona, las únicas ciudades catalanas no metropolitanas que están listas para multar a los coches contaminantes
- Investigado un notario de Barcelona por estafar a ancianos y personas con discapacidad
- Paula, una de las víctimas del notario investigado por estafa: 'No me leyó los documentos y he perdido dos casas
- Mónica Naranjo, 51 años, sobre cómo encontrar la felicidad: 'Hay que ponerse en marcha y nunca dejar de pedalear