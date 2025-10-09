Dana Alice, en directo: última hora del tiempo en Catalunya y la alerta por lluvias de Aemet y Meteocat

La irrupción de Alice, la primera gran dana del otoño que se forma en España, ya ha puesto sobre alerta a gran parte del litoral y prelitoral mediterráneo entre este jueves y el próximo lunes. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado decenas de avisos de nivel amarillo y naranja por lluvias y tormentas desde el litoral de Barcelona hasta el de Almería, destacando sobre todo el impacto de estos fenómenos en la Comunitat Valenciana, Murcia, Ibiza y Formentera. El Servei Meteorològic de Catalunya, por su parte, también ha activado varios avisos de nivel amarillo por intensidad de lluvias en el litoral y prelitoral ante el riesgo de fuertes chubascos que podrían derivar en inundaciones.

EL PERIÓDICO abre un hilo directo con la última hora del tiempo, la evolución de la dana Alice, el impacto de las lluvias torrenciales y el riesgo inundaciones en distintos puntos de España.

Activado un aviso rojo en Murcia y el sur de Alicante para el viernes por la mañana La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado un aviso de nivel rojo por lluvias en Murcia, en la zona de Campo de Cartagena y Mazarrón, así como en el sur de Alicante ante la previsión de las fuertes lluvias previstas para mañana viernes. El aviso se activará a primera hora de la mañana y permanecerá activo durante todo el día. Los pronósticos apuntana a que durante esta jornada podrían acumularse más de 180 litros por metro cuadrado.