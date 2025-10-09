Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En Directo

DIRECTO

Dana Alice, en directo: última hora del tiempo en Catalunya y la alerta por lluvias de Aemet y Meteocat

La dana Alice activa avisos por lluvias torrenciales y riesgo de inundaciones en gran parte del Mediterráneo

Catalunya, en aviso por lluvias torrenciales ante la llegada de la dana Alice

Turistas y locales se protegen de la lluvia en el centro de Barcelona.

Turistas y locales se protegen de la lluvia en el centro de Barcelona. / Zowy Voeten / EPC

Valentina Raffio

Valentina Raffio

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La irrupción de Alice, la primera gran dana del otoño que se forma en España, ya ha puesto sobre alerta a gran parte del litoral y prelitoral mediterráneo entre este jueves y el próximo lunes. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado decenas de avisos de nivel amarillo y naranja por lluvias y tormentas desde el litoral de Barcelona hasta el de Almería, destacando sobre todo el impacto de estos fenómenos en la Comunitat Valenciana, Murcia, Ibiza y Formentera. El Servei Meteorològic de Catalunya, por su parte, también ha activado varios avisos de nivel amarillo por intensidad de lluvias en el litoral y prelitoral ante el riesgo de fuertes chubascos que podrían derivar en inundaciones.

EL PERIÓDICO abre un hilo directo con la última hora del tiempo, la evolución de la dana Alice, el impacto de las lluvias torrenciales y el riesgo inundaciones en distintos puntos de España.

Actualizar
RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El negocio de la compraventa de palés de productos devueltos de Amazon: 'El camión que llega hoy está vendido mañana
  2. La jueza deja en libertad al padre que violó a su hija de 21 años frente a su otro hijo de 8 en Lleida
  3. Los alumnos catalanes de sexto de primaria y cuarto de ESO hablan mejor en castellano que en catalán
  4. ¿Dónde es fiesta el 13 de octubre? Estas cinco comunidades trasladan el día libre al lunes
  5. Sabadell, Lleida y Girona, las únicas ciudades catalanas no metropolitanas que están listas para multar a los coches contaminantes
  6. Investigado un notario de Barcelona por estafar a ancianos y personas con discapacidad
  7. Paula, una de las víctimas del notario investigado por estafa: 'No me leyó los documentos y he perdido dos casas
  8. Mónica Naranjo, 51 años, sobre cómo encontrar la felicidad: 'Hay que ponerse en marcha y nunca dejar de pedalear

La escuela concertada catalana triplica la matrícula de niños de origen migrante en una década

La escuela concertada catalana triplica la matrícula de niños de origen migrante en una década

Murcia y el sur de Alicante activan un aviso rojo por lluvias torrenciales de cara a este viernes

Murcia y el sur de Alicante activan un aviso rojo por lluvias torrenciales de cara a este viernes

La dana Alice ya está en Catalunya: activada la alerta del Meteocat

La dana Alice ya está en Catalunya: activada la alerta del Meteocat

Catalunya, en aviso por lluvias torrenciales ante la llegada de la dana Alice

Catalunya, en aviso por lluvias torrenciales ante la llegada de la dana Alice

El Papa urge a combatir a quienes marginan a pobres y migrantes para evitar la disolución de la Iglesia

El Papa urge a combatir a quienes marginan a pobres y migrantes para evitar la disolución de la Iglesia

080 Barcelona Fashion: sostenibilidad, talento emergente e internacionalización en el centro de la pasarela

080 Barcelona Fashion: sostenibilidad, talento emergente e internacionalización en el centro de la pasarela

¡Termina hoy! Vueling ofrece un 20% de descuento en estos vuelos desde Barcelona

¡Termina hoy! Vueling ofrece un 20% de descuento en estos vuelos desde Barcelona

Retenciones kilométricas en la autopista AP-7 en Amposta en dirección Tarragona por la avería de un camión

Retenciones kilométricas en la autopista AP-7 en Amposta en dirección Tarragona por la avería de un camión