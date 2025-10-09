Violencia sexual
Diez años de cárcel para el único violador de Gisèle Pelicot que recurrió su condena
El tribunal endurece un año la pena que ya obtuvo en primera instancia este hombre de 44 años, padre y obrero de la construcción
El Tribunal de Apelación de Nimes, al sur de Francia, ha condenado a Husamettin Dogan a 10 años de prisión, uno más que en primera instancia, por haber violado a Gisèle Pelicot aprovechando que su entonces marido, Dominique Pelicot, la había drogado con somníferos la noche del 28 al 29 de junio de 2019.
La corte endureció así la condena de hace un año que ya obtuvo en primera instancia este hombre de 44 años, padre y obrero de profesión, el único que recurrió la sentencia en la que también fueron declarados culpables 50 hombres más por agresión sexual y violación bajo sumisión química.
