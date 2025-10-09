Catalunya, en aviso por lluvias torrenciales ante la llegada de la dana Alice

El Servei Meteorològic de Catalunya ha activado al menos una veintena de avisos de nivel amarillo por intensidad de lluvias ante la llegada de la dana Alice, el primer gran fenómeno de este tipo de la temporada otoñal y que, según apuntan los pronósticos, amenaza con dejar chusbascos torrenciales en gran parte del Mediterráneo. Los pronósticos apuntan a que Catalunya no será una de las regiones más afectadas por este fenómeno pero, aún así, se espera que entre el jueves y el viernes se produzcan precipitaciones de carácter potencialmente torrencial en el litoral de Barcelona y Tarragona así como en la zona de Terres de l'Ebre. Los modelos de Meteocat calculan que este episodio podría dejar acumulaciones de hasta 20 litros por metro cuadrado en periodos de apenas 30 minutos, por lo que existe riesgo de eventuales inundaciones.

Este jueves es el día con más avisos por lluvia activados en Catalunya. Durante la mañana y hasta mediodía, todas las comarcas litorales desde el Maresme hasta el Baix Camp, pasando por el Barcelonès y el Baix Llobregat, están en aviso amarillo por intensidad de lluvias. De cara a la tarde y hasta la noche, el aviso se extiende a una decena de comarcas más de interior, hasta la altura del Berguedà y Solsonès, y baja hasta la zona de Terres de l'Ebre. En algunos puntos se espera que los chubascos lleguen acompañados de tormentas y fuertes rachas de viento y, eventualmente, hasta de episodios de granizo.

El viernes hay avisos amarillos activados en el Baix Ebre y Montsià pero se esperan lluvias en otras partes del litoral tarraconense. Todo apunta a que el fin de semana también estará marcado por la inestabilidad pero, por el momento, parece que las lluvias más intensas tendrán lugar entre este jueves y el viernes. Aun así, los meteorólogos advierten que debido a las características de esta DANA conviene mantenerse actualizado sobre su evolución dado que podría reactivarse y coger fuerza en algunos puntos del Mediterráneo.