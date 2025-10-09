080 Barcelona Fashion: sostenibilidad, talento emergente e internacionalización en el centro de la pasarela

La capital catalana volverá a convertirse en el epicentro de la moda con la 36ª edición del 080 Barcelona Fashion . Del 14 al 17 d’octubre, el certamen reunirà les col·leccions de 24 dissenyadores, dissenyadors, i marques al Recinte Modernista de Sant Pau. La cita aposta per tres eixos que marquen el rumb de la indústria: la sostenibilitat, la internacionalització i la projecció del talent emergent.

Del 14 al 17 de octubre, el certamen reunirá a las colecciones de 24 diseñadoras, diseñadores, y marcas en el Recinto Modernista de Sant Pau. La cita apuesta por tres ejes que marcan el rumbo de la industria: la sostenibilidad, la internacionalización y la proyección del talento emergente.

Firmas consolidadas y nuevas voces

La pasarela acogerá nombres ya consagrados, como Custo Barcelona, Simorra, Escorpio, Dominnico o Lola Casademunt by Maite, que compartirán protagonismo con creadores emergentes como Aleixandri Studio, Acceptance Letter, Juan VG o Santamarta. Esta mezcla es, de hecho, la marca de la casa 080 Barcelona Fashion: un escaparate en el que conviven firmas emergentes y las marcas consolidadas.

Per tal d’apropar l’esdeveniment al públic, s’habilitarà l’Open Area, un espai gratuït dins del recinte on es projectaran les desfilades en directe i es programaran activitats paral·leles.

El estilismo de Dominnico en la pasarela. / 080 Barcelona Fashion

Circularidad y reciclaje

Uno de los proyectos más singulares es el desfile de moda circular “080 Reborn”, que llega a su cuarta edición. Los estilistas Fermin Serret & Gilles Saint Martin mostrarán de nuevo todo lo que puede hacerse a partir de ropa de segunda mano y materiales reciclados. La iniciativa quiere situar la sostenibilidad y la circularidad como parte importante del negocio de la moda. Este desfile reafirma el compromiso con la reutilización, la preservación de los tejidos para alargar su vida útil y la reducción de los impactos ambientales derivados del uso de la ropa.

En este sentido, el certamen también acogerá la presentación de la séptima edición del “Sustainable Challenge”, organizado por MODA-FAD, que este año lleva por lema “Collective Mending”. Sustainable Challenge es un maratón creativo, donde treinta estudiantes europeos trabajarán en la reparación y transformación de piezas, explorando fórmulas de reutilización y nuevos lenguajes para la moda.

25 desfiles en cuatro días El cartel incluye las firmas: Acceptance Letter, Acromatyx, Aleixandri Studio, Benavente, Carlota Barrera, Custo Barcelona, Doblas, Dominnico, Eikō Ai, Escorpio, Gau, Guillermina Baeza, Habey Club, Inma Linares, Juan VG, Lemachet, Lola Casademunt Outsiders Division', Reparto, Santamarta, Simorra, Zoe Oms y “080 Reborn”.

Estreno de 080SPOT_SPAINGALLERY

Entre las novedades de esta edición, la plataforma Spain Gallery, liderada por la influencer de moda Paula Viana, hará su desembarco en Barcelona para dar proyección a 22 marcas de autor: 404 studio, AAA studio, Bibencia, Niebla Glass, Carrieri, Cherry Massia, Cuenta Spana, Editor Hune/Krackonline, Jane Bardot, Luisa Goded, Nimph, Pepo Moreno, Rubearth, Tania Marcial, Tarti tailored, Artillero, Ugo Boulard, Victor Von Schwarz, 1concept.

El objetivo es mostrar el potencial y la creatividad de la moda de autor, impulsando su proyección internacional y aumentando su notoriedad. En este espacio también se harán a diario charlas y talleres por parte de creativas y creativos, para el público amante de la moda, a las 12 h ya las 18 h en el Open Area, previa inscripción.

Elogio a la artesanía

La 36 edición aprovecha el altavoz de la plataforma para reivindicar los oficios artesanales. “080_BEYONDCRAFTS”, impulsado por Artesanía de Catalunya y 080 Barcelona Fashion, pone el foco en esta edición en la sombrerería, un oficio que combina habilidad técnica y creatividad sin límites.

Habrá ocho marcas presentes: Swan Salon, Javier Guijarro y Magdalena Hart, Ana Vivero, Nico Alonso, Sara Huguet, Espíritu Club y Andrea Vièntéc.

La ropa de segunda mano vuelve a la pasarela con el 080 Reborn. / 080 Barcelona Fashion

Debate industrial y emprendimiento

El certamen también acogerá el foro TexMeeting 2025, organizado por Texfor, que volverá a reunir a empresas y expertos bajo el lema "Valor en cadena. Colaborar para competir". Las tablas de debate pondrán sobre la mesa las alianzas entre moda e industria y el papel del textil en mercados de alto valor añadido.

Por otro lado, el espacio Barcelona Fashion Forward (BFF), impulsado por el Ayuntamiento de Barcelona, dará visibilidad a las empresas ganadoras de su sexta edición, con un espacio llamado Barcelona Fashion Forward, la Pop Up destinado a impulsar la profesionalización y proyección internacional.

