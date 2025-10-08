Ocho horas de cola para reservar un viaje del Imserso: "¿Qué se piensan, que los jubilados no tenemos nada que hacer?"

Después de más de ocho horas haciendo cola a las puertas de una agencia de viajes de Girona para reservar una escapada del Imserso ("lo que haya, porque dicen que ya no queda nada"), los jubilados ya habían compartido recetas con setas (guardando en secreto sus lugares de confianza, porque "un buen cazador nunca revela dónde los encuentra"), fotografías de los nietos, anécdotas de otros viajes ("en Benidorm éramos 20 señoras y 3 señores, había uno que bailaba muy bien y las viudas se lo rifaban") y desamores (desde enfados con el marido hasta la añoranza por los que ya no están). La impotencia y el cansancio de estar tantas horas de pie les había convertido en una "especie de familia".

"Es lo mismo que las colas para un concierto en el Sant Jordi pero con abuelos y sin que al final cante nadie, y además nos duelen los pies" Salvador Punsola

El vecino de Girona Hilari Lara pensaba que la gestión sería cosa de "media hora": "Llegamos a las nueve y media de la mañana y son las seis de la tarde y todavía no nos han atendido, ¿qué se creen, que los jubilados no tenemos nada que hacer?", se quejaba el martes. Él y su esposa (que pidió poder sentarse en una silla dentro de la agencia) tenían mesa reservada para comer, pero, ante la lentitud de la cola, tuvieron que llamar para cancelar la reserva y optaron por ir a buscar un bocadillo al bar de enfrente para no perder el turno: "Después de tantas horas nos hemos hecho amigos, si alguien va a buscar un bocadillo o tiene que hacer un trámite le guardamos el turno, sabemos perfectamente quién tenemos delante y detrás, y eso es sagrado", defendió.

La imagen recordaba a la de un grupo de fans acampando la noche anterior en las puertas del Palau Sant Jordi para ver a su cantante favorito desde primera fila. "Es lo mismo pero con abuelos y sin que al final cante nadie, y además también nos duelen los pies", bromeaba el vecino de Amer, Salvador Punsola, que tras cinco horas de espera aún conservaba el humor. "Menos mal que somos de campo y estamos acostumbrados a caminar mucho, porque si no aquí te quedas", lamentó.

"Tengo 81 años y llevo más de seis horas esperando, se me acabará la batería del móvil antes de que me atiendan" Isabel Escamilla

Por su parte, Isabel Escamilla —que había venido expresamente desde Hostalric— se preocupaba por si no podía coger el último tren: "El último pasa a las ocho de la tarde, dentro de dos horas, y todavía tengo mucha gente delante", aseguraba. Era la primera vez que se encontraba con una cola tan larga: "Había hecho cola, sí, pero más de cinco horas nunca". Unos metros más abajo, Carmen Fuentes mataba el tiempo con un juego en el móvil: "Tengo 81 años y llevo más de seis horas esperando, se me acabará la batería antes de que me atiendan", insistió.

"No hay derecho"

Aunque no les quedó otra alternativa que asumirlo con resignación, los pensionistas reclamaban más personal para poder atender la avalancha de demanda: "No hay derecho, no puede ser que solo haya dos o tres personas para atendernos, casi somos un centenar de personas haciendo cola", lamentó Escamilla. De hecho, este miércoles a las ocho de la mañana ya había personas haciendo fila. Otros prefieren asegurar su turno desplazándose a agencias de viajes de municipios más pequeños.

La cola, de hecho, colapsaba la acera y la entrada de algunos portales. Tras recibir varias quejas, dos agentes de la Policía Municipal de Girona se presentaron el martes la tarde en esta agencia, situada en la calle Ultònia, para poner orden y organizar una fila que permitiera el paso de peatones y la entrada a los edificios. Esta mañana se ha cambiado la orientación de la cola y los pensionistas hacen fila ahora hacia la calle Migdia.