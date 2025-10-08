Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Urtasun anuncia que han contactado con los promotores de la ILP sobre tauromaquia para volver a llevarla al Congreso

La iniciativa pretende que la tauromaquia deje de ser patrimonio cultural y liquidar su blindaje legal

La abstención de los socialistas impidió que la tramitación de la propuesta

(I-D) La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz; el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, a 7 de octubre de 2025, en Madrid (España).

(I-D) La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz; el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, a 7 de octubre de 2025, en Madrid (España). El Pleno / Ricardo Rubio - Europa Press

EP

MADRID
El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha anunciado este miércoles que ya están hablando con los promotores de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) promovida para acabar con el blindaje legal de la tauromaquia y dejar de considerarla patrimonio cultural para volver a llevarla al Congreso, después de que la abstención del PSOE propiciara que el Pleno de la Cámara rechazara su tramitación.

Así lo ha indicado el ministro de Cultura en declaraciones a los periodistas antes de la sesión de control al Gobierno en la Cámara Baja, al ser preguntado sobre el rechazo a la tramitación de la iniciativa este martes en el Congreso.

En este sentido, Ernest Urtasun ha lamentado que "el PSOE ayer cambiara de voto y que con su abstención hurtara el debate que habían pedido y solicitado más de 700.000 firmas", para "empezar a derogar la ley que blinda la tauromaquia como patrimonio cultural".

Abstención del PSOE

"Yo tengo que lamentarlo. Ayer la ILP no cayó por falta de apoyo social. Cayó por una votación inexplicable del PSOE y yo lo que le quiero decir de una manera muy clara es que ya estamos hablando con los promotores de la ILP para ver de qué manera podemos volver a llevar esto al Congreso de los Diputados", ha concluido.

La iniciativa contó con 57 votos a favor, los de Sumar, Podemos, Junts, ERC, EH Bildu, PNV, BNG y Compromís; con 169 votos en contra de PP, Vox y UPN; y con la abstención de 118 del PSOE y del diputado del Grupo Mixto José Luis Ábalos.

200 asociaciones

Los promotores de esta iniciativa ciudadana 'No es mi cultura', que representan a unas 200 asociaciones animalistas, entregaron el pasado mes de febrero en el Congreso un total de 715.606 firmas para instar a la derogación de la Ley de 2013 que delimita la tauromaquia como parte del patrimonio cultural digno de protección en todo el territorio nacional.

El pasado 23 de septiembre una portavoz de la plataforma, la abogada Cristina Ibáñez, defendió la ILP en la Comisión de Cultura del Congreso, donde el portavoz del PSOE, Marc Lamuá, del PSC, avanzó que los socialistas no harían "oídos sordos" a la tarea de "más de 3.000 voluntarios y más de 715.000 firmas por lo que representan".

Este miércoles, el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha justificado la abstención socialista. "Lo iban a utilizar como una guerra banderiza", ha afirmado.

