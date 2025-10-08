Plataforma per la Llengua y sindicatos instan al Govern a recuperar las tres horas de catalán en bachillerato

Plataforma per la Llengua, con el apoyo de varios sindicatos educativos, ha pedido recuperar las tres horas semanales de catalán en bachillerato, después de que se redujeran a dos en 2008 con la aplicación de la Ley Orgánica de Educación (LOE). En un manifiesto presentado en el Parlament, las entidades consideran “urgente” adoptar “medidas concretas para mejorar las competencias en catalán de los estudiantes” y ven en la modificación del currículo de bachillerato que prepara el Departament d’Educació i FP una “oportunidad de oro” para hacerlo. Además, advierten de que actualmente se está incumpliendo el Pacto Nacional por la Lengua y el mandato parlamentario que exige una hora lectiva adicional de catalán y castellano.

La entidad ha impulsado un manifiesto abierto a la ciudadanía para reclamar al Govern que aumente las horas de catalán ante la situación de “emergencia lingüística” en Catalunya, donde la presencia del idioma es “cada vez menor” en el uso social y el nivel oral y escrito de los estudiantes “sigue una tendencia a la baja”.

El manifiesto cuenta con el apoyo de los sindicatos docentes USTEC-STEs, CCOO, UGT, Intersindical y COS; del sindicato de estudiantes SEPC y del colectivo de profesores DocentsCAT. La presentación del texto se ha celebrado este miércoles en el Parlament, con el respaldo de los grupos de Junts, ERC, Comuns y la CUP.

Plataforma per la Llengua también ha presentado alegaciones al proyecto de decreto que modifica la ordenación de los estudios de bachillerato (171/2022, de 20 de septiembre) para que se impartan tres horas de catalán en lugar de las dos actuales durante los dos cursos de la etapa.

La vicepresidenta de la entidad, Mireia Plana, que ha sido la encargada de leer el manifiesto, ha lamentado que no se haya revertido la pérdida de una hora de lengua desde 2008, y ha recordado que el profesorado ha expresado reiteradamente que el tiempo actual “no es suficiente, especialmente para trabajar con el alumnado la parte de literatura, fundamental para difundir y conservar el patrimonio cultural del país”.

Los impulsores del manifiesto también defienden la recuperación de la tercera hora para mejorar los resultados en la asignatura de Lengua y Literatura Catalanas en las PAU, ya que la nota media en los últimos tres años ha sido la más baja de todas las materias comunes.

Asimismo, alertan de que la propuesta actual de decreto “contradice” el Pacto Nacional por la Lengua, firmado este mismo año por el Govern, que establece que todo el alumnado debe terminar la educación obligatoria con “pleno dominio del catalán, tanto oral como escrito”.

El texto recuerda también que el Parlament de Catalunya aprobó el pasado 27 de marzo instar al Govern a recuperar una hora lectiva adicional para las materias de lengua catalana y castellana en primero y segundo de bachillerato.

Finalmente, el manifiesto apela al ejecutivo de Salvador Illa, que ha expresado públicamente su preocupación por la salud del catalán, para que pase “de las buenas palabras a las medidas concretas” y mejore la presencia de la lengua en el sistema educativo.