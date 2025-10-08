Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La portada de EL PERIÓDICO del 9 de octubre de 2025

La portada de EL PERIÓDICO del 9 de octubre de 2025

La portada de EL PERIÓDICO del 9 de octubre de 2025 / 5

Esta es la portada de EL PERIÓDICO DE CATALUNYA correspondiente al 9 de octubre de 2025.

La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge también todos los números de EL PERIÓDICO editados desde su nacimiento, el 26 de octubre de 1978. El rotativo se publica en doble versión, castellano y catalán, desde el 28 de octubre de 1997, una apuesta editorial en la que fue pionero. El diario fue también el primer medio de España con presencia en internet, con un servicio digital que puso en marcha el 7 de noviembre de 1994.

  1. El negocio de la compraventa de palés de productos devueltos de Amazon: 'El camión que llega hoy está vendido mañana
  2. Mónica Naranjo, 51 años, sobre cómo encontrar la felicidad: 'Hay que ponerse en marcha y nunca dejar de pedalear
  3. ¿Dónde es fiesta el 13 de octubre? Estas cinco comunidades trasladan el día libre al lunes
  4. A por la ganga en una tienda de devoluciones de Amazon, Shein y AliExpress: 'Compré un dron por 15 euros, y funciona
  5. Fallece Moncho Neira, chef del restaurante Botafumeiro
  6. ¿Es rentable vender artículos devueltos de Amazon? Los expertos dicen que hay que 'echar horas' y 'evitar timos
  7. David Cubero: 'El lince ibérico no supone ninguna limitación para el mundo rural
  8. Lauren, la niña que ha evitado que un colegio del Bierzo leonés cierre: 'El pueblo está muy contento

La educación obligatoria hasta los 18 años costaría 1.500 millones de euros anuales

Sorteo Bonoloto del miércoles 8 de octubre de 2025

La revelación de una experta en sueño: dormir poco es como si hubieras "consumido unas seis cervezas”

Rafael Santandreu, psicólogo: "Da igual estar en el campo o en la ciudad, ser rico o pobre, la vida..."

El nutricionista Pablo Ojeda desvela la fórmula para acabar con la hinchazón abdominal: "Importa más de lo que crees"

Detenido un hombre de 78 años por asesinar a tiros a su yerno, 'mosso d'Esquadra', en Lleida

Multitudinaria manifestación en el centro de Sevilla por los fallos en el cribado del cáncer de mama

