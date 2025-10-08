Investigado un notario de Barcelona por estafar a ancianos y personas con discapacidad

Un juzgado de Barcelona está investigando al notario barcelonés Sergio González Delgado por presunta participación en una trama a la que los Mossos d’Esquadra acusan de estafar, al menos, a una docena de víctimas, la mayoría personas con discapacidad, de edad avanzada o con problemas psicológicos. Según la policía catalana, los afectados creían que firmaban unos préstamos cuando lo que realmente hacían era rubricar una opción de compra de su vivienda a un precio muy inferior al del mercado que llegaba incluso a la mitad de su valor. Además, firmaban un poder "irrevocable" por el que el prestamista podía vender la residencia de forma unilateral y sin informarles. Con esta acción, perdían su propiedad.

La policía sostiene, según la información a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, que podría haber un "elevado número de víctimas". Los Mossos destacan que los implicados forman un "entramado de personas físicas y jurídicas" que, en convivencia con la figura del notario, "actúan de forma conjunta para hacer creer a las víctimas que están formalizando un préstamo personal, cuando realmente están firmando la venta de su inmueble a un precio irrisorio".

El Juzgado de Instrucción número 32 de Barcelona, según las fuentes consultadas, ha citado a declarar al notario para finales de octubre. Ya lo hizo en una ocasión anterior, a raíz de la denuncia de una sola persona. A partir de la investigación de los Mossos, el número de afectados se ha incrementado. Por ahora, además de la Fiscalía de Barcelona y algunos perjudicados, ejerce la acusación el Col.legi Notarial de Catalunya, “con respeto a la presunción de inocencia”, según han precisado fuentes de esta institución. La policía atribuye a la trama los presuntos delitos de estafa, apropiación indebida, falsedad, blanqueo de capitales y organización criminal. Por su parte, según la defensa del notario, no existen elementos objetivos en las diligencias practicadas que acrediten ninguno de los tipos penales que se le imputan.

Defensa

Sergio González rechaza las acusaciones ante EL PERIÓDICO. "Siempre he hecho mi función de notario en todas las escrituras, leyéndolas a los comparecientes. Los Mossos no han contrastado nada, ni han estado en mi despacho. Además, tengo la suerte de que tengo grabada, con autorización, el momento de la firma de las escrituras", sostiene el notario. "Yo les explicaba que era un contrato inmobiliario, no un préstamo", precisa. Los Mossos, sin embargo, sostienen que González "no lee ni da explicaciones de ninguna de las escrituras a las víctimas, que solo escuchan" que se trata de un préstamo.

Las víctimas eran captadas a través de internet por una empresa financiera que ofrecía préstamos por importes reducidos, de 10.000 a 50.000 euros. Los afectados no podían acudir a un banco para pedir un crédito por ser deudores o carecer de solvencia, según las fuentes consultadas. Pero eran propietarios de una vivienda y la podían ofrecer como garantía para conseguir el dinero que necesitaban.

Método

Tras solicitar el préstamo a la financiera, la víctima recibía una llamada de teléfono en la que se le informaba de su aprobación y de la existencia de un inversor que les entregaría el dinero. En una primera reunión con los intermediarios, los perjudicados aportaban las escrituras. Se les informaban de que el préstamo, que tenía como garantía la vivienda, debía ser devuelto en un año, detalla la policía. Los Mossos subrayan que en esa reunión nunca se hablaba de la operación de venta de los inmuebles.

Después de estos trámites, las víctimas eran citadas en la notaría, donde intervenían el notario ("imprescindible figura y pieza clave", según los investigadores) y los prestamistas. Si alguno de los afectados tenía alguna duda, el hecho de firmar los documentos ante un notario "les trasmitía la seguridad y percepción de la legalidad necesaria" para firmar todas las escrituras, al entender de los Mossos. La policía argumenta que el notario no les informa adecuadamente del contenido de los documentos.

La policía considera que las escrituras y documentos firmados por los afectados "son imposibles de entender por su complejidad"

La víctima, al final, no solo rubricaba una escritura de opción de compray una carta de pago de la cantidad entregada en cheques (parte iban a los intermediarios), sino un poder "irrevocable" que avala al prestamista a poder decidir la compra del inmueble sin permiso de la víctima. Entre estos prestamistas o inversores figuran algunos empresarios del sector inmobiliario. La policía señala que las escrituras y documentos firmados por los afectados "son imposibles de entender por su complejidad" y que lo hacían con la "absoluta certeza" de que se encontraban delante de un préstamo