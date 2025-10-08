Solo el 41% de los jóvenes catalanes se declara creyente, frente al 63% de los mayores

Los jóvenes catalanes se declaran menos creyentes que las generaciones mayores, pero los que sí profesan alguna fe practican con más intensidad. Así lo refleja el estudio 'La religiosidad de la juventud catalana', presentado este miércoles en la sede de la Escuela de Administración Pública de Catalunya, en el marco de la jornada 'El hecho religioso entre la juventud actual: comprensión, reconocimiento y retos'. El informe, elaborado por Víctor Albert-Blanco (Universitat Autònoma de Barcelona), Roger Martínez (Universitat Oberta de Catalunya) y Ramon Arbós, ha sido impulsado por la Agencia Catalana de la Juventud y la Dirección General de Asuntos Religiosos.

Los datos muestran que solo el 41,2% de los catalanes de entre 16 y 34 años se declaran creyentes, frente al 62,7% de los mayores de 65 años. Además, hasta un 55% de los jóvenes de 16 a 24 años considera que Dios tiene poca importancia en su vida, porcentaje que baja al 28,7% entre las personas mayores.

Un 13,7% de los jóvenes de 16 a 24 años asiste semanalmente a centros de culto, superando la media general del 9,8%

A pesar de esta caída en la afiliación, el estudio revela una paradoja: los jóvenes que sí practican su religión lo hacen con mayor intensidad. Un 13,7% de los jóvenes de 16 a 24 años asiste semanalmente a centros de culto, superando la media general del 9,8%. Entre los de 25 a 34 años, el porcentaje de practicantes es del 10,4%. La intensidad de la práctica varía según la confesión: los jóvenes musulmanes y, en menor medida, los evangélicos, presentan mayor frecuencia de asistencia que los católicos.

El estudio también refleja la diversificación religiosa en Catalunya: entre los jóvenes de 16 a 24 años, solo el 36,4% se declara católico; el 14,5% musulmán; el 5,8% evangélico/protestante; el 4,4% pertenece a otras religiones; el 16,9% se considera agnóstico y el 22% ateo.

Los musulmanes y evangélicos asisten a centros de culto con más frecuencia que los católicos

Respecto a la percepción de la diversidad religiosa, los jóvenes muestran apertura y respeto. El 87,8% de los menores de 25 años ve favorablemente la apertura de un centro de culto cerca de su domicilio, por encima de la media general del 79,3%. Sin embargo, también son los más expuestos a la discriminación por motivos religiosos: un 9,6% de los jóvenes de 16 a 24 años declara haberla sufrido, frente al 2% de los mayores de 65.

El estudio completa el retrato de la religiosidad juvenil en Catalunyaa y ofrece datos clave para la gestión de la diversidad religiosa en el país. La versión íntegra del informe está disponible en línea en la colección Estudios de la Dirección General de Juventud.