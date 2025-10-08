Los alumnos catalanes de sexto de primaria y cuarto de ESO hablan mejor en castellano que en catalán

La Conselleria d'Educació i Formació Professional (FP) ha hecho públicos este martes los resultados de las últimas pruebas orales de catalán y castellano realizadas por el alumnado de sexto de primaria (11 años) y de cuarto de ESO (15 años), donde se constata lo que ya se vio en la primera edición de estas pruebas, realizada en 2023, y lo que es una obviedad acercándose a cualquier escuela: el alumnado tanto de primaria como de secundaria habla mejor en castellano que en catalán.

Poniendo el foco en el léxico, en el dominio del vocabulario, en sexto de primaria el 3,4% de los alumnos suspenden en catalán; el 29,3% obtiene un aprobado raspado ('assoliment satisfactori', AS) y el 23% de los chavales llegan al excelente. En castellano, en cambio, suspenden en léxico solo el 0,8% de los estudiantes; el 17% de ellos logran un aprobado justo (AS) y el 36,4% alcanza el excelente (casi 13 puntos y medio más que en catalán). Es decir, en castellano hay menos alumnos suspendidos y más excelentes que en catalán, lengua que, en comparación, tiene más alumnos que suspenden y menos que sacan excelente.

En fonética, en la misma etapa, a los 11 años, se observa una tendencia similar. Obtienen un excelente en catalán el 36,6% de los alumnos, mientras que en castellano logran la mejor puntuación el 47,7% de los alumnos (más de 11 puntos más).

Los resultados en cuarto de ESO son muy similares. En léxico, un 24% del alumnado de 11 años obtuvo un excelente en catalán, mientras que el porcentaje asciende al 35% en castellano (11 puntos más). Respecto a los suspensos, estos se sitúan en el 4,8% del alumnado en catalán y en un 1,4% en castellano. En fonética tampoco hay sorpresas. El alumnado excelente en catalán es el 36,7%, mientras que en castellano alcanza el 52,2% (15,5 puntos más).

Estas pruebas son censales –las hace todo el alumnado– y evalúan la expresión oral en lengua catalana y castellana con el objetivo de "aportar información al sistema educativo sobre el nivel del alumnado en el proceso de adquisición de la comunicación oral al finalizar la educación secundaria obligatoria". Las pruebas también están encaminadas a "proporcionar herramientas a los centros para que se pueda analizar, valorar y reorientar, si procede, la práctica docente con el fin de favorecer la consecución de las competencias orales y de los aprendizajes que establece el currículo".

Analizando el global de los resultados en catalán en sexto de primaria, la franja con mayor número de alumnos en casi todos los elementos evaluados es el notable, mientras que los estudiantes que no han alcanzado las competencias en algún elemento varía entre el 1,6 % en la interacción y el lenguaje no verbal, y el 3,4 % en el léxico. En castellano, la nota más frecuente es el excelente en fonética, interacción y adecuación (47,7 %, 43,4 % y 49,3 %, respectivamente), mientras que el alumnado que no aprueba no supera el 1,4 % en ningún aspecto.

Criterios de evaluación polémicos

Los criterios de evaluación de las pruebas –que se llevaron a cabo en mayo de este año en 2.110 centros de primaria (66.000 alumnos) y en 1.062 centros de secundaria (70.000 alumnos)–, fueron polémicos. En su momento, profesorado de secundaria ya señaló que estaban formulados "para que todo el mundo aprobara".

En el cuadro de evaluación incluido en el informe de resultados se señala que un alumno tiene un 'assoliment satisfactori' (AS), es decir, un aprobado, en 'fluidez' en catalán si presenta un "ritmo y entonación monótonos, pero que no dificultan la comprensión" y si hace pausas innecesarias y un uso excesivo de muletillas como "bueno", "vale", "en plan", "tipo tal", "o sea", etcétera.

Valoración de la consellera

La consellera Esther Niubó –quien ha vuelto a destacar que el gran reto de la educación pasa por ser capaces de atender la diversidad en unas aulas en las que uno de cada tres alumnos tiene necesidades educativas específicas– ha valorado este martes en el Parlament "positivamente" los resultados. La responsable del Departament ha destacado que la mayoría del alumnado de sexto de primaria y cuarto de ESO "se sitúa en el nivel alto en expresión oral en lengua catalana y castellana".

Tras el análisis realizado por la nueva Agencia de Evaluación y Prospectiva de la Educación, y mirando el vaso siempre medio lleno, el Departament destaca que en las pruebas de primaria de catalán el 67,3% de los alumnos utilizan expresiones y vocabulario variados y un 68,6 % construye oraciones correctamente [no llegan al 70% en ninguno de los dos casos]. Sí lo superan el 71,2% que "vocaliza correctamente y pronuncia bien los sonidos específicos de la lengua catalana", y el 74,6% que mantiene un ritmo y una entonación adecuados.

En cuarto de ESO, también en catalán, la conselleria pone énfasis en que el 69,5% de los alumnos utilizan un léxico variado y especializado, mientras que un 72,8 % construye bien las oraciones.