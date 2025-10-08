El Colegio Notarial se persona como acusación en la causa contra el notario investigado por estafar a ancianos y personas discapacitadas

El Colegio Notarial de Catalunya se ha personado en la causa contra el notario Sergio González Delgado, investigado por el Juzgado de Instrucción número 32 de Barcelona por presunta pertenencia a una trama acusada de estafar, al menos, a una docena de víctimas, la mayoría personas con discapacidad, de edad avanzada o con problemas psicológicos, tal como ha avanzado este diario.

"Condenamos cualquier mala praxis profesional y exigiremos la depuración de responsabilidades de las personas que pudieran estar implicadas", afirma el colegio en un comunicado en el que, sin perder el respeto al derecho a la presunción de inocencia, manifiestan su " preocupación por las personas afectadas".

Precio irrisorio

Según la policía catalana, los afectados creían que firmaban unos préstamos cuando lo que realmente hacían era rubricar una opción de compra de su vivienda a un precio muy inferior al del mercado que llegaba incluso a la mitad de su valor. Además, firmaban un poder "irrevocable" por el que el prestamista podía vender la residencia de forma unilateral y sin informarles. Con esta acción, perdían su propiedad.

Los Mossos destacan que los implicados forman un "entramado de personas físicas y jurídicas" que, en convivencia con la figura del notario, "actúan de forma conjunta para hacer creer a las víctimas que están formalizando un préstamo personal, cuando realmente están firmando la venta de su inmueble a un precio irrisorio".

El Juzgado de Instrucción número 32 de Barcelona ha citado a declarar al notario para finales de octubre. Ya lo hizo en una ocasión anterior, a raíz de la denuncia de una persona. La policía atribuye a la trama los presuntos delitos de estafa, apropiación indebida, falsedad, blanqueo de capitales y organización criminal. La defensa del notario niega los hechos y estiman que "no existen elementos objetivos en las diligencias practicadas" que acrediten ninguno de los tipos penales que se le imputan.