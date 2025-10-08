Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sanidad

Clínica Corachan, galardonada en los Premios BSH por su excelencia en el área materno-infantil

Con más de 100 años de historia, Clínica Corachan se mantiene como uno de los referentes hospitalarios privados de Barcelona y de España

Área materno-infantil de la Clínica Corachan.

Área materno-infantil de la Clínica Corachan.

R.C.

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Clínica Corachan ha sido distinguida en la 7.ª edición de los Premios BSH – Best Spanish Hospitals Awards®, obteniendo el galardón a la Mejor Área Materno-Infantil y quedando finalista en la categoría de Proceso Quirúrgico. Este reconocimiento acredita la excelencia de sus resultados clínicos en comparación con otros centros hospitalarios de referencia a nivel nacional.

En el área materno-infantil, Corachan ha destacado por su modelo integral de atención al embarazo, parto y neonatología, que combina innovación tecnológica con una atención personalizada. Entre sus servicios se incluyen salas de parto de última generación, UCI neonatal y un equipo multidisciplinar especializado en la atención a madres y recién nacidos.

Como finalista en el área de proceso quirúrgico, el hospital ha sido reconocido por la calidad y seguridad de sus intervenciones, sustentadas en un bloque quirúrgico moderno con quirófanos integrados, cirugía robótica Da Vinci y una unidad de críticos de alta capacidad.

Con este nuevo reconocimiento, Clínica Corachan consolida una trayectoria premiada desde la primera edición de los BSH, reafirmando su compromiso con la excelencia clínica, la innovación y la mejora continua de la atención al paciente.

La Clínica Corachan ha sido galardonada por su excelencia en procesos materno-infantiles.

La Clínica Corachan ha sido galardonada por su excelencia en procesos materno-infantiles. / RC

Con más de 100 años de historia, Clínica Corachan se mantiene como uno de los referentes hospitalarios privados de Barcelona y de España.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El negocio de la compraventa de palés de productos devueltos de Amazon: 'El camión que llega hoy está vendido mañana
  2. La jueza deja en libertad al padre que violó a su hija de 21 años frente a su otro hijo de 8 en Lleida
  3. Mónica Naranjo, 51 años, sobre cómo encontrar la felicidad: 'Hay que ponerse en marcha y nunca dejar de pedalear
  4. ¿Dónde es fiesta el 13 de octubre? Estas cinco comunidades trasladan el día libre al lunes
  5. Los alumnos catalanes de sexto de primaria y cuarto de ESO hablan mejor en castellano que en catalán
  6. Investigado un notario de Barcelona por estafar a ancianos y personas con discapacidad
  7. A por la ganga en una tienda de devoluciones de Amazon, Shein y AliExpress: 'Compré un dron por 15 euros, y funciona
  8. Fallece Moncho Neira, chef del restaurante Botafumeiro

Ocho horas de cola para reservar un viaje del Imserso: "¿Qué se piensan, que los jubilados no tenemos nada que hacer?"

Ocho horas de cola para reservar un viaje del Imserso: "¿Qué se piensan, que los jubilados no tenemos nada que hacer?"

Descubiertas las claves que explican por qué ser hombre y fumador incrementa el riesgo de cáncer de vejiga

Descubiertas las claves que explican por qué ser hombre y fumador incrementa el riesgo de cáncer de vejiga

Solo tres ciudades catalanas no metropolitanas están listas para multar a los coches contaminantes

Solo tres ciudades catalanas no metropolitanas están listas para multar a los coches contaminantes

Clínica Corachan, galardonada en los Premios BSH por su excelencia en el área materno-infantil

Clínica Corachan, galardonada en los Premios BSH por su excelencia en el área materno-infantil

El calvario de un vecino de Vidreres para una operación de próstata: casi dos años de ingresos y dolor físico y emocional

El calvario de un vecino de Vidreres para una operación de próstata: casi dos años de ingresos y dolor físico y emocional

Daniel Fernández, pediatra, manda un claro mensaje a los padres con hijos en edad escolar: "La ansiedad se contagia"

Daniel Fernández, pediatra, manda un claro mensaje a los padres con hijos en edad escolar: "La ansiedad se contagia"

La demanda de funerales en 'streaming' crece en Catalunya: "Las familias graban la ceremonia de despedida"

La demanda de funerales en 'streaming' crece en Catalunya: "Las familias graban la ceremonia de despedida"

La mujer del acusado de violar a su hija de 21 años en Lleida lo denuncia por maltrato

La mujer del acusado de violar a su hija de 21 años en Lleida lo denuncia por maltrato