El calvario de un vecino de Vidreres para una operación de próstata: casi dos años de ingresos y dolor físico y emocional

La espera sigue siendo una de las principales quejas de los usuarios del Servei Català de la Salut, que ven con impotencia cómo tienen que pasar semanas y meses para una operación, hacerse una prueba o visitar a algún especialista. Esta demora puede llegar a convertirse en un “auténtico calvario”, como el que asegura estar viviendo un vecino de Vidreres, que responde a las iniciales L.P.

L.P. fue diagnosticado de hipertrofia de próstata y de un tumor en la vejiga en enero de 2024. La operación para la extracción del tumor se realizó en el hospital Santa Caterina el mayo siguiente, pero la intervención para tratar la hipertrofia de próstata tuvo que esperar. Lo que no se habría imaginado L.P. es que, casi dos años después, todavía estaría pendiente de esa operación, con todas las consecuencias físicas y emocionales que le ha ocasionado.

De entrada, según la documentación oficial, no fue incluido en la lista de espera hasta agosto de 2024, a pesar de estar diagnosticado desde el enero anterior. A lo largo de este tiempo, ha tenido que llevar una sonda urinaria, lo que le ha provocado dolor persistente, presencia de sangre en la orina y un goteo constante de visitas a urgencias en el Trueta y el Santa Caterina, algunas con ingresos hospitalarios. Solo entre enero y mayo de 2025 ha necesitado atención médica urgente en al menos siete ocasiones y lamenta que esta situación le está afectando anímicamente. “Los médicos que me han atendido han dejado claro que esta situación se podrá resolver con una operación rutinaria, como es la prostatectomía. Sin embargo, debido a la lista de espera me veo condenado a esta situación de sufrimiento físico y psicológico constante”, expone en una de las quejas que ha enviado al hospital.

Según los criterios del Departamento de Salud, las intervenciones quirúrgicas preferentes —como es el caso del paciente— deben realizarse en un plazo máximo de 90 días. En comparación, las de prioridad media tienen un límite de 180 días, y las de prioridad baja, de 365 días. En el caso de L.P., sin embargo, desde que fue incorporado a la lista de espera, en agosto de 2024, y hasta ahora, ya ha pasado más de un año, superándose claramente el plazo máximo.

Quejas al Síndic de Greuges

A pesar de haber expresado reiteradamente su situación ante el Departamento de Salud, el hospital Santa Caterina y el Síndic de Greuges, no ha recibido ninguna respuesta satisfactoria. En una carta de marzo de 2025, el CatSalut reconocía que el afectado estaba en lista de espera con prioridad preferente desde agosto de 2024, pero informaba de que “aún no es posible la operación” y que se intentaría programar “lo antes posible”. El Departamento también le pedía disculpas y recordaba que la priorización de las intervenciones quirúrgicas se hace según “criterio facultativo y el estado clínico del paciente”.

El Síndic de Greuges, por su parte, intervino para pedir explicaciones al CatSalut, recordando que la intervención había sido prescrita como preferente y que, pasado un año, todavía no se había ni programado. El vecino de Vidreres valora positivamente el trato recibido por el personal sanitario, pero lamenta profundamente la gestión de los plazos y la falta de respuesta efectiva durante meses.

El hospital de Santa Caterina confirma fecha de operación

Fuentes del hospital Santa Caterina consultadas por este diario afirman que la operación ya está programada para noviembre. El centro lamenta las molestias que la situación expresada haya podido ocasionarle y precisa que se le ha hecho el “seguimiento correspondiente”.