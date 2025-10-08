Bombers trabaja en la extinción de un incendio en una nave industrial de Ripoll

Un incendio en unos depósitos de aceite afecta desde poco antes de las 17 horas de la tarde de este miércoles a la nave de Comforsa ubicada en Ripoll. El inmuebe se encuentra cerca de la carretera N-260 y, según indica Bombers de la Generalitat, las llamas están totalmente desarrolladas.

Por ello, el cuerpo de emergencias ha movilizado a 17 dotaciones (13 camiones, 2 autoescalas y 2 vehículos ligeros) al lugar de los hechos. Por su lado, el Servei Català de Trànsit ha restringido un carril de la N-260 y ha dado un paso alternativo entre Ripoll y Campdevànol para el paso de los servicios de emergencias.

El fuego quema con intensidad y se está trabajando desde el exterior para garantizar la seguridad de los actuantes. Los Bombers también han indicado que en el momento del fuego no había actividad en la nave y están trabajando desde el exterior para rebajar la intesidad del fuego, enfriar los depósitos y evitar la propagación en las naves cercanas.

Las llamas han causado una gran columna de humo visible desde varios puntos de la comarca.