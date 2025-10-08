Incidente
Bombers trabaja en la extinción de un incendio en una nave industrial de Ripoll
Los Bombers han destinado 14 dotaciones y 46 efecivos para apagar las llamas, totalmente desenvolupadas
Un incendio en unos depósitos de aceite afecta desde poco antes de las 17 horas de la tarde de este miércoles a la nave de Comforsa ubicada en Ripoll. El inmuebe se encuentra cerca de la carretera N-260 y, según indica Bombers de la Generalitat, las llamas están totalmente desarrolladas.
Por ello, el cuerpo de emergencias ha movilizado a 17 dotaciones (13 camiones, 2 autoescalas y 2 vehículos ligeros) al lugar de los hechos. Por su lado, el Servei Català de Trànsit ha restringido un carril de la N-260 y ha dado un paso alternativo entre Ripoll y Campdevànol para el paso de los servicios de emergencias.
El fuego quema con intensidad y se está trabajando desde el exterior para garantizar la seguridad de los actuantes. Los Bombers también han indicado que en el momento del fuego no había actividad en la nave y están trabajando desde el exterior para rebajar la intesidad del fuego, enfriar los depósitos y evitar la propagación en las naves cercanas.
Las llamas han causado una gran columna de humo visible desde varios puntos de la comarca.
