Blanquerna-URL obtiene luz verde para su nuevo grado en Medicina

La Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Catalunya (AQU Catalunya) verificó favorablemente el pasado 30 de septiembre el plan de estudios del grado en Medicina presentado por Blanquerna-URL. El nuevo título, que prevé su implantación en el curso 2026-2027 una vez obtenga la aprobación del Consejo de Universidades, representa una apuesta estratégica de la Universidad Ramon Llull (URL).

El proyecto está liderado por la Facultad de Ciencias de la Salud Blanquerna-URL y cuenta con la colaboración de IQS, La Salle, Esade, el Instituto Borja de Bioética y el Instituto Universitario de Salud Mental Vidal i Barraquer, todas ellas instituciones integradas en la URL. Además, el grado en Medicina se desarrollará también con el apoyo de una amplia red hospitalaria de referencia en el país, entre la que destacan el grupo Quirónsalud (Hospital Quirónsalud Barcelona, Hospital El Pilar y Hospital Quirónsalud Badalona), la Fundación Hospitalarias (Barcelona, Barcelona Nord, Martorell y Sant Boi), la Hermanas Hospitalarias Research Foundation (FIDMAG) y los centros de salud CAP Vallcarca, CAP Sant Gervasi y EAP Dreta de l’Eixample - CAP Roger de Flor.

Plan de estudios con enfoque humanista

El plan de estudios está diseñado para ofrecer una formación integral basada en valores, conocimientos y competencias, que combina los avances tecnológicos y científicos más recientes con un enfoque humanista. La propuesta incorpora la metodología NEXUS de innovación docente, ya aplicada con éxito en los centros de la Fundación Blanquerna.

Asimismo, la formación se articulará en torno a tres ejes: un alto nivel de conocimiento científico y tecnológico ('high tech'), una sólida preparación humanística centrada en la relación médico-paciente ('high touch') y un fuerte compromiso con la atención integral de la persona y su salud a lo largo de toda la vida ('high commitment').

Con la incorporación del grado en Medicina, la Facultad de Ciencias de la Salud Blanquerna-URL -que ya imparte los grados en Enfermería, Fisioterapia, Nutrición Humana y Dietética, Farmacia (IQS-Blanquerna) e Ingeniería de la Salud (La Salle-Blanquerna)- refuerza su posición como referente en la formación universitaria en el ámbito de la salud, consolidada tras más de tres décadas de trayectoria.