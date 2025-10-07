La portada de EL PERIÓDICO del 8 de octubre de 2025

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Esta es la portada de EL PERIÓDICO DE CATALUNYA correspondiente al 8 de octubre de 2025.

La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge también todos los números de EL PERIÓDICO editados desde su nacimiento, el 26 de octubre de 1978. El rotativo se publica en doble versión, castellano y catalán, desde el 28 de octubre de 1997, una apuesta editorial en la que fue pionero. El diario fue también el primer medio de España con presencia en internet, con un servicio digital que puso en marcha el 7 de noviembre de 1994.

  1. El negocio de la compraventa de palés de productos devueltos de Amazon: 'El camión que llega hoy está vendido mañana
  2. La jueza deja en libertad al padre que violó a su hija de 21 años frente a su otro hijo de 8 en Lleida
  3. Mónica Naranjo, 51 años, sobre cómo encontrar la felicidad: 'Hay que ponerse en marcha y nunca dejar de pedalear
  4. ¿Dónde es fiesta el 13 de octubre? Estas cinco comunidades trasladan el día libre al lunes
  5. La IA obliga a cambiar los trabajos escolares: los profesores piden al alumno reflexión y vuelven a la oralidad
  6. A por la ganga en una tienda de devoluciones de Amazon, Shein y AliExpress: 'Compré un dron por 15 euros, y funciona
  7. Fallece Moncho Neira, chef del restaurante Botafumeiro
  8. ¿Es rentable vender artículos devueltos de Amazon? Los expertos dicen que hay que 'echar horas' y 'evitar timos

Directo | Almeida confirma al menos dos muertos entre los escombros del edificio derrumbado en Madrid

Sorteo Euromillones del martes 7 de octubre de 2025

Sorteo Bonoloto del martes 7 de octubre de 2025

La Inteligencia Artificial revela el lenguaje oculto de los animales

¿Dónde está la calle Hileras, el lugar en el que se ha derrumbado el edificio del centro de Madrid?

"Nunca me sentí parte del grupo": lo que aprendí como psicólogo de la exclusión en la adolescencia LGTBIQ+

Desmontada la versión del violador de Gisèle Pelicot que recurrió la sentencia: "Todos conocían el plan"

