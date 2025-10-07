Desmontada la versión del violador de Gisèle Pelicot que recurrió la sentencia: "Todos los violadores conocían el plan"

Los investigadores del caso Pelicot, la mujer que durante casi una década fue drogada y violada por su marido y otros 51 hombres, han desbaratado este martes el relato del condenado que ha apelado su condena de nueve años de cárcel. En la segunda jornada del nuevo juicio, los policías han asegurado que el sentenciado –que mantiene que desconocía que el encuentro sexual estaba exento de consentimiento– era "plenamente consciente" de que Gisèle se encontraba bajo los efectos de sustancias estupefacientes, ha declarado el director de la investigación. Por la tarde, Dominique, el exmarido condenado a 20 años de cárcel, ha coincidido en que todos los violadores "conocían el plan con antelación".

“No tengo ninguna duda de que era plenamente consciente del estado de la señora Pelicot, sedada previamente por Dominique Pelicot”, ha declarado por la mañana el comisario Jérémie Bosse-Platière sobre Husamettin Dogan, exobrero de la construcción de 44 años que ha comparecido en libertad –principalmente por motivos de salud– y que se enfrenta nuevamente a una pena de hasta 20 años de cárcel. “Cualquiera que vea los vídeos lo entiende inmediatamente”, ha añadido.

Dogan mantiene que fue “engañado” por el “manipulador” Dominique Pelicot y que creía que participaba en el juego sexual consentido de una pareja libertina. Por su parte, el exmarido de Gisèle asegura que el hombre acudió "sabiendo perfectamente a lo que iba”.

"Inerte y roncando"

De hecho, como prueba de cargo, existen un total de 107 fotografías y 14 vídeos de la noche del 28 de junio de 2019 en la que Dogan se desplazó hasta Mazan. Todos ellos fueron encontrados en un disco duro de Pelicot. En varios de ellos —algunos de los cuales se difundirán a lo largo de esta tarde–, el acusado aparece junto a Pelicot realizando penetraciones vaginales y también felaciones forzadas a una Gisèle Pelicot totalmente “inerte y roncando”.

El comisario, además, describe una escena específica en la que la mujer se mueve ligeramente y su agresor se retira de inmediato: “Se entiende que se preocupa por un posible despertar de su víctima y se queda inmóvil, esperando. Pasados 30 segundos, al ver que se trataba de un reflejo debido al dolor o la incomodidad, vuelve a introducir su pene en su vagina”.

Sin coacciones

“Está claro que ambos hombres actúan con mucha prudencia, meticulosidad, procurando no hacer ruido”, ha insistido el comisario, quien ha remarcado que, aunque Pelicot se muestra “algo autoritario”, “no hay ninguna coacción física ni amenaza”, como sostiene el acusado.

El policía también considera “imposible” que el acusado solo hubiera permanecido media hora en el lugar, como afirma la defensa. Según la hora registrada en los archivos, Dogan permaneció en casa de los Pelicot más de tres horas.

En la misma línea se ha pronunciado por la tarde Dominique en su declaración como testimonio en este nuevo juicio de apelación. "Era perfectamente conocedor desde el principio", ha insistido el exmarido, que ha declarado sentado por razones de salud. Según Dominique, cuando llegó, Dogan se desvistió fuera del dormitorio, se lavó las manos y siguió los requisitos previos a la violación que le había indicado el marido. También sabía, ha declarado el principal acusado, que iba a ser grabado y fotografiado, como siempre. De hecho, esas fueron las pruebas clave que pudieron probar la culpabilidad en primera instancia de todos los hombres identificados por la policía.

Un solo recurrente

"Hay 51 condenados, 17 recurren, 16 se retiran finalmente y solo uno la mantiene. Creo que las cifras hablan por sí solas", ha apuntado Béatrice Zavarro, abogada de Dominique, quien ha terminado la declaración dirigiéndose a su familia. "Quiero volver a pedir perdón por todo lo que he hecho", ha dicho, mirando a su exmujer y su hijo Florian, que se encontraban en el lado opuesto de la sala.

Desde que trascendió el caso, Gisèle, de 72 años, se ha erigido en símbolo de la lucha contra la violencia sexual al proclamar que “la vergüenza debe cambiar de bando” y negarse a que el juicio en primera instancia se celebrara a puerta cerrada.