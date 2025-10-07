Migración, paro, desahucio, violencia... más de 4 millones de personas han dormido alguna vez en la calle en España

La organización HOGAR SÍ, de cuyo patronato forman parte el actor estadounidense Richard Gere y su mujer, Alejandra Gere, ha presentado este martes el informe 'Radiografía social del sinhogarismo en España: percepciones, realidades y retos', elaborado a partir de una encuesta realizada por 40dB a 1.500 personas en España. El estudio revela que el 10,1 % de las personas encuestadas manifestó haber dormido alguna vez en la calle, lo que, extrapolado al total de la población española, supone alrededor de 4 millones de personas, sostiene.

El informe, señala la entidad, ofrece una fotografía clara: el sinhogarismo no es un problema ajeno, y la ciudadanía exige respuestas estructurales y políticas públicas eficaces. Con datos de esta entidad, en España hay más de 37.000 personas sin un hogar y cada 6 días muere una persona en la calle.

Alojamiento de emergencia

Entre los porcentajes destacados del informe que acaba de publicarse, que el 8,1 % de los encuestados indicó haber utilizado alguna vez un alojamiento de emergencia, lo que equivale a 3,3 millones de personas. Por último, el 22,1 % (es decir, 9,2 millones de personas) ha tenido que recurrir en alguna ocasión, por motivos económicos, a dormir en casa de familiares o amigos.

Entre los motivos que dieron las personas sin hogar para acabar en la calle, el documento indica que, detrás, estaba el empezar de cero por emigrar desde otro país (28,8 %); la pérdida de trabajo (26,8); el desahucio de su vivienda (16,1); el no poder pagar más el alojamiento (14,7); por separación de la pareja (14,1% ); por problemas de adicción (12,6); por haber sufrido violencia él/ella o sus hijos (9,6) o por salida o abandono de un centro de menores (2,7%).

La crisis de la vivienda

Si se le pregunta a la población general, los motivos por los que creen que una persona acaba sin hogar, esgrimen, por orden de importancia, razones como la falta de ingresos, el desempleo, las adicciones, los problemas de salud mental, los relacionados con la vivienda, la separación de pareja, la salida de hospital, prisión u otras instituciones, la violencia intrafamiliar y la violencia de género o vicaria.

El 74,5 % de la población encuestada cree que el sinhogarismo ha aumentado en la última década, en estrecha relación con la crisis de acceso a la vivienda

Además, el 74,5 % de la población encuestada cree que el sinhogarismo ha aumentado en la última década, en estrecha relación con la crisis de acceso a la vivienda. Las emociones que genera esta realidad son mayoritariamente de tristeza (64,6 %), indignación (35,1 %) y compasión (34,7 %), mientras que solo un 2,1 % afirma sentir "indiferencia".

Multar a las personas

Cuando se compara con otras causas sociales, la erradicación del sinhogarismo ocupa el cuarto lugar en relevancia para la ciudadanía española. Solo se sitúa por detrás de la cura de enfermedades, la lucha contra la pobreza infantil y la atención a personas con discapacidad. En una escala de 0 (nada importante) a 10 (extremadamente importante), esta causa ha recibido una puntuación media de 8,4, lo que refleja una alta valoración por parte de la población.

El informe destaca también que menos de un tercio de la población muestra "cierto grado de acuerdo" con multar a personas sin hogar por usar espacios públicos para dormir o asearse. Solo el 6,4 % muestra un completo apoyo a la medida de sancionar a las personas.

Partidos comprometidos

Otro porcentaje a subrayar: más del 80 % de las personas encuestadas votaría a partidos comprometidos con esta causa. El 32,6 % ya lo hace, y el 51,6 % afirma que podría hacerlo. Además, muchas personas estarían dispuestas a donar o pagar más impuestos si se garantiza una política eficaz. En este contexto, el 81,7 % considera que el sinhogarismo debe abordarse con recursos públicos, y el 77 % cree que deben destinarse más fondos a programas de vivienda. Además, el 47,8 % opina que los recursos actuales son insuficientes.

Por otro lado, la ciudadanía identifica la vivienda, el empleo y los ingresos estables como factores clave para prevenir el sinhogarismo. El informe también señala que la ciudadanía percibe que el modelo tradicional de atención está agotado: de acuerdo con los datos ofrecidos por el INE el pasado 26 de septiembre, cerca del 60 % de las plazas siguen en centros colectivos, al tiempo que el 73,6 % de la población encuestada por 40dB cree que los albergues no son la solución.

Así, se muestra "una gran aceptación" de los modelos basados en vivienda en entornos comunitarios (92% está de acuerdo con la afirmación de que es importante contar con una vivienda asequible para prevenir o resolver el sinhogarismo).

Los cambios

Finalmente, el informe incluye una batería de propuestas que apuntan a transformar el enfoque actual hacia el sinhogarismo. "Los datos nos confirman que la ciudadanía también percibe el sinhogarismo como un problema estructural que requiere una transformación profunda en las políticas públicas. Es urgente mejorar los sistemas de medición, reconocer las causas reales como la falta de vivienda, empleo e ingresos estables y erradicar la aporofobia desde enfoques inclusivos", señala José Manuel Caballol, director general de HOGAR SÍ.

Además, el trabajo también desvela que "la ciudadanía está dispuesta a implicarse: no solo apoya el cambio de modelo, sino que lo respalda con su voto, su tiempo y sus recursos. Es el momento de actuar con decisión y transformar las políticas y así cumplir con la demanda ciudadana de que ninguna persona viva en la calle, ni pase más tiempo del necesario en un alojamiento de emergencia hasta acceder a un hogar".

'Flashmob' contra el sinhogarismo, en la plaza de Sant Jaume. / EP

La publicación del informe se enmarca en las actividades que organiza HOGAR SÍ por del Día Mundial del Sinhogarismo, el próximo 10 de octubre. La entidad ha lanzado la campaña #NadieFuera que utilizará los datos del informe para sensibilizar a la ciudadanía sobre la urgencia de abordar el sinhogarismo como un problema estructural que requiere "soluciones políticas sostenidas y el compromiso activo de la ciudadanía".