Más de la mitad de los profesores de Catalunya sufren estrés, el dato más elevado de España

Catalunya presenta el porcentaje más alto de docentes estresados (51%), 10 puntos por encima de Cantabria, Principado de Asturias y La Rioja (41% en los tres casos). Y, sorprendentemente, el porcentaje de docentes catalanes que afirma sentir estrés es más elevado en primaria, donde alcanza el 55%, que en secundaria. Un valor que supera ampliamente al resto de comunidades. Así lo apunta el informe español del Estudio Internacional de la Enseñanza y del Aprendizaje (TALIS 2024, Teaching and Learning International Survey, por sus siglas en inglés) de la OCDE, que ofrece datos específicos de Catalunya, uno de los territorios del Estado que ha participado en un muestreo ampliado para tener cifras propias. Cantabria, Asturias, La Rioja, Andalucía, Baleares y Canarias son las otras autonomías que también tienen datos propios.

El informe detalla que los docentes pueden experimentar estrés cuando lo que se espera de ellos supera el apoyo, el tiempo, las habilidades o los mecanismos de los que disponen. ¿Por qué el profesorado catalán presenta estos altos niveles de estrés? Según los datos recogidos en TALIS, "la adaptación a poblaciones estudiantiles con necesidades educativas diversas" es para el 44% de los profesores consultados una fuente de estrés, siendo los profesores noveles los que sienten más estrés (por encima de los veteranos). Otro asunto relevante es que un 45% de docentes noveles (frente a un 37% de experimentados) considera la preparación de clases una fuente de estrés.

En el panorama internacional, los docentes españoles de la ESO destacan por percibir una carga de trabajo superior a la media en casi todas las fuentes de estrés analizadas. En lo relativo al exceso de tareas administrativas, el 64% del profesorado español se declara afectado, una cifra claramente superior al promedio de la OCDE (52%) y de la Unión Europea (55%).

Líderes en codocencia

Como dato positivo, el informe señala que Catalunya sobresale en la implantación de la codocencia: aproximadamente 8 de cada 10 docentes comparten docencia en la misma aula con cierta regularidad, práctica recomendada por expertos internacionales (y una de las propuestas del comité de expertos creado para remontar los malos resultados catalanes en PISA), que defienden la codocencia como la mejor fórmula de bajar ratios y de poder atender al alumnado de forma más personalizada (en vez de menos alumnos por aula, más profesores por grupo).

Catalunya es la comunidad del Estado con un mayor número de profesoras, mujeres, 82%, 10 puntos más que Andalucía

La completa radiografía del profesorado que presenta el nuevo informe del OCDE señala también que el profesorado catalán es el menos satisfecho del Estado con su salario y el más feminizado. Catalunya es la comunidad del Estado con un mayor número de profesoras, mujeres, 82%, 10 puntos más que Andalucía.

Reticentes al uso de IA

Una de las cuestiones sobre las que pregunta el informe es el uso de la Inteligencia Artificial (IA). En el caso de España, el porcentaje de profesorado que declara haber utilizado Inteligencia Artificial es del 35% en secundaria, valor prácticamente igual al promedio OCDE-27. En educación secundaria, las comunidades autónomas presentan diferencias del orden de 15 puntos porcentuales. Andalucía (43%) e Illes Balears (40 %) superan el promedio nacional, mientras que Catalunya (28%) se sitúa estadísticamente por debajo.

Solo cuatro de cada diez opinan que la IA reporta beneficios para la planificación de la enseñanza

Catalunya (junto a Cantabria y La Rioja) destacan por presentar niveles más altos de preocupación por el uso de la IA. En educación secundaria, solo 4 de cada 10 docentes españoles considera que la Inteligencia Artificial reporta beneficios para la planificación de la enseñanza, la adaptación de materiales y la atención al alumnado con necesidades educativas.

Aún más bajo es el porcentaje de profesorado que piensa que la IA le ayudará a apoyar al alumnado individualmente (33%) o a automatizar tareas administrativas (37%). Esta percepción se refleja también en los porcentajes de secundaria de varias comunidades autónomas, aunque con diferencias significativas: Andalucía, Canarias e Illes Balears presentan valores superiores a la media nacional, mientras que Catalunya se sitúa claramente por debajo de los parámetros internacionales.