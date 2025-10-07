Los requisitos para las nuevas universidades entrarán en vigor a finales de octubre: informe favorable, aval económico, 4.500 alumnos y docentes doctores

El Consejo de Ministros aprobará hoy el real decreto que endurece los requisitos para la creación de nuevas universidades ya sean públicas, privadas, presenciales o virtuales. La normativa, anunciada por Pedro Sánchez el pasado mes de marzo, no tiene que pasar ningún trámite más y entrará en vigor a finales de octubre, una vez se publique en el BOE. La aprobación de cualquier campus nuevo seguirá dependiendo de la autoridad competente: la comunidad autónoma. Eso sí, la iniciativa deberá estar respaldada por un informe favorable de las agencias de evaluación y acreditación (Aneca). Si es desfavorable, el proyecto será rechazado.

En 2021, el ministerio de Universidades, gracias a una iniciativa del 'ausente' Manuel Castells, aprobó un real decreto para endurecer los campus y obligar a todas las facultades a cumplir determinados requisitos de docencia e investigación para seguir teniendo la condición de universidad. El texto que este martes tendrá el visto bueno del Consejo de Ministros es, de hecho, una reforma de esa normativa previa.

El Ejecutivo insiste en que el texto legal no va contra la red privada sino contra los campus “malos”. Es decir, “academias y chiringuitos” que no tienen calidad para llamarse universidad. El objetivo del Gobierno es mantener el actual modelo universitario: generalista y con calidad tanto en docencia como en investigación. Todas las universidades -las que están ya en pie y las futuras- tendrán que asumir los nuevos requisitos. Todas las públicas los cumplen de sobra. La mayoría de las privadas -donde las hay históricas como Deusto (con 140 años de historia en Euskadi) o Abat Oliba CEU (en Catalunya y con un origen que se remonta a los años 70)- también. Las pocas que no los cumplan tienen un plazo de tiempo para adaptarse.

España cuenta con 96 universidades, 50 públicas y 46 privadas. Las primeras están estancadas (la última, la Politécnica de Cartagena, se aprobó en 1998) e infrafinanciadas. Según la OCDE, el gasto español por alumno es de 12.000 euros anuales, un 18% inferior a la media de los países del organismo internacional. Mientras, las privadas viven una verdadera explosión. Solo en la última década se han reconocido 10. Algunas han abierto sus puertas, incluso, a pesar de tener un informe negativo por parte de la Conferencia General de Política Universitaria, el organismo que reúne a las autonomías y el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Desde 2018, se han emitido 25 informes, de los cuales, 13 fueron desfavorables. A pesar de ese dictamen negativo, en cuatro casos, la comunidad autónoma correspondiente aprobó el proyecto. Ahora mismo, el departamento que dirige la ministra Diana Morant tiene encima de la mesa ocho proyectos de universidad (tres de ellas, virtuales y dos especializadas en estudios de salud) en Andalucía, Canarias, Aragón, Asturias y Extremadura.

La principal novedad del real decreto que aprueba hoy el Ejecutivo es la obligación de todos los campus nuevos de contar con un informe positivo por parte de la Aneca (agencia nacional de evaluación y acreditación), ya sea la nacional o una de las diez autonómicas. Este informe, al contrario de lo que sucede ahora, será preceptivo y vinculante. Es decir, si los técnicos de Aneca no dan el visto bueno al proyecto, este no nacerá.

Los campus deberán contar con un número mínimo de estudiantes y de docentes. Los primeros deberán ser 4.500 (en un plazo de seis años). Los segundos no están especificados, pero podrán rondar entre los 380 y los 500. La mitad de los profesores y profesoras deberán ser doctores y de ellos, el 60% tienen que tener un sexenio de investigación, requisito para el que la norma concede un plazo de siete años.

Las instalaciones deberán abarcar tres ramas de conocimiento y ofrecer un mínimo de 10 titulaciones de grado, seis de máster (un terreno en el que las privadas empiezan a ganar a las públicas) y tres de doctorado. No solo impartirán docencia sino que la investigación protagonizará también su actividad: dedicarán el 5% de su presupuesto a la investigación. Además, en un plazo de tres años, tendrán que ofrecer plazas de alojamiento con precios asequibles al alumnado y cuyo número será el equivalente al 10% de los estudiantes.

En los últimos años, los fondos de capital privado han irrumpido en el sector de la educación superior privada en España. Hablamos de un mercado que genera una cifra de negocio de unos 3.700 millones de euros y que está conformado por poco más de cuarenta instituciones, en su mayoría controladas por fundaciones o asociaciones vinculadas a la Iglesia católica. Los promotores que quieran crear un campus nuevo deberán tener experiencia en gestión universitaria y presentar un aval económico equivalente al presupuesto de la universidad en su tercer año de funcionamiento.

La autoridad para aprobar nuevas facultades seguirá siendo de la comunidad autónoma a excepción de las universidades virtuales, cuyo reconocimiento pasará obligatoriamente por el Parlamento español con la excepción de aquellas que ya están constituidas, las que, mayoritariamente, impartan la docencia en la lengua cooficial (catalán, euskera y gallego) y las que tienen financiación pública. En ese caso, el visto bueno corresponderá a la autonomía.