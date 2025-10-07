El fiscal pide dos años de cárcel para el excargo del Govern que dio el aval ambiental a la cementera de Montcada

La Fiscalía Barcelona pide dos años de prisión para Emili Dragone, un excargo del Departament de Territori, al que acusa de haber avalado de forma irregular la autorización ambiental de la cementera de Lafarge (hoy, en manos de Holcim) en Montcada i Reixac. El ministerio público sostiene que el entonces secretario de la Ponencia Ambiental cometió un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente al, presuntamente, hacer caso omiso a la anulación judicial de una autorización ambiental otorgada a la compañía en 2008 y promover, "sin más", en 2015 la misma que habían tumbado los tribunales. Además, rechazó "personalmente" las alegaciones y propuso que se aprobara, lo que al final se hizo.

Aparte de la pena de prisión, el fiscal Víctor Castells, solicita en su escrito de acusación, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, una multa de 6.480 euros y diez años de inhabilitación para empleo o cargo público. La acusación particular, en nombre de la Agrupació de Veïns del Barri de Can Sant Joan y representada por el abogado ambiental Albert Calduch, reclama un total de seis años de prisión (tres por cada uno de los dos delitos contra el medio ambiente que le imputan), más multa, e incluye otra infracción penal: el incumplimiento de sentencias por funcionario público.

Según el escrito del fiscal, el acusado avaló "una autorización ambiental ilícita" y omitió "la aplicación de la normativa vigente" en 2015, tanto europea como estatal, lo que derivó en una resolución administrativa sin validez legal. En este sentido, la fiscalía subraya que esa autorización era "totalmente obsoleta", pues había sido realizada años antes y sabiendo que la empresa había experimentado modificaciones en sus actividades desde 2009 a 2015.

Tampoco se había valorado "convenientemente" el estado de la contaminación atmosférica existente en 2015 en la zona donde estaba la cementera y el "impacto" que las emisiones de esa actividad implicaban en la calidad del aire en Montcada i Reixac, "necesitada de constante control para la prevención y protección" del ambiente atmosférico, precisa el fiscal. No se tuvo en cuenta tampoco, agrega, la evaluación de los niveles sonoros, que superaba los límites establecidos.

La autorización anulada

Los hechos se remontan a abril de 2008, cuando la dirección general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic concedió a Lafarge Cementos S.A. la autorización ambiental integrada para adaptar su actividad a la ley catalana 3/1998 de intervención ambiental. La Generalitat emitió el visto bueno ambiental pocas horas antes de que entrara en vigor el nuevo marco legal, más exigente que el anterior, con una serie de informes elaborados presuntamente a toda prisa.

Cinco años después, en 2013, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) declaró nula de pleno derecho aquella autorización al constatar que la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) no se había publicado ni sometido a información pública, como exige la normativa, lo que impidió a los vecinos y entidades presentar alegaciones. La sentencia fue confirmada por el Tribunal Supremo en 2015.

Pese a esa nulidad, la Generalitat mantuvo la tramitación de varias modificaciones y renovaciones de la autorización sobre la base de la DIA de 2006, lo que, según la acusación, vulnera la obligación de iniciar un nuevo procedimiento. "El fiscal lo deja muy claro: cuando un acto administrativo se declara nulo, es como si nunca hubiera existido", explica Calduch. "La Generalitat, sin embargo, volvió a publicar esa misma declaración de impacto de 2006 en pleno 2015, cuando ya estaba obsoleta; jurídicamente eso no se puede hacer", añade.

Denunciada la Generalitat por dar trato de favor a la cementera de Montcada. / ZOWY VOETEN

Calduch subraya que el escrito del fiscal considera que no se trató de un error formal sino de "una actuación consciente y reiterada" que permitió mantener en funcionamiento una instalación altamente contaminante pese a la nulidad declarada por los tribunales. "El hecho de que la fecha límite de la aplicación de la nueva ley ambiental coincida con la fecha límite demuestra que se pretendía esquivar la aplicación de la ley", sostiene.

En su escrito, el fiscal también hace referencia a las "modificaciones no sustanciales" que la Generalitat habría otorgado a Lafarge para ampliar el uso de combustibles alternativos en el horno de la cementera, pese a que la autorización original ya había sido anulada. Cabe señalar que cuando se presentaron la Declaración de Impacto Ambiental y la autorización obsoletas, las nuevas leyes ambientales eran más exigentes que en el momento en el que se redactaron.

Delito adicional

Calduch detalla que entre 2004 y 2007, según un informe de los Mossos d'Esquadra, hubo más de sesenta declaraciones de impacto ambiental que no se publicaron hasta años después. A su juicio, esto evidencia "un problema estructural en la gestión ambiental de aquel periodo".

El letrado insiste en que la actuación de la Administración no puede justificarse como una mera irregularidad procedimental: "Aquí no estamos hablando solo de papeles, sino de decisiones que tienen consecuencias reales sobre la salud de los vecinos y el medio ambiente".

La planta de Montcada ha sido objeto de controversia durante años por su proximidad a zonas habitadas y por las emisiones contaminantes. Diversos colectivos vecinales y ecologistas llevan más de una década reclamando su cierre o su reconversión, mientras que la empresa defiende que cumple la normativa y que sus niveles de emisiones están dentro de los límites legales. Para la acusación, el caso puede sentar un precedente importante en materia de responsabilidad penal ambiental de los funcionarios públicos.